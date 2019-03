Sampdoria | Ferrero | “Gasperini si deve scusare | non è stato sportivo”

Sampdoria-Atalanta - Ferrero a gamba tesa : “Gasperini - hai sbagliato!” : Sampdoria-Atalanta, vale a dire l’espulsione di Gasperini Sampdoria-Atalanta è stata una gran bella gara, tra due squadre d’alta classifica, terminata con la vittoria dei bergamaschi a Marassi. Un episodio però ha fatto molto discutere, vale a dire la spinta di Gasperini ad un dirigente della Samp dopo l’espulsione dalla panchina atalantina. Il patron dei doriani Massimo Ferrero ha parlato a SampTv, bacchettando il ...

Cessione Sampdoria - Ferrero sbotta : Cessione Sampdoria – La Sampdoria pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo continuano a circolare le voci sul possibile passaggio di proprietà. Furia da parte del presidente Ferrero in conferenza stampa: “Innanzittutto voglio dire che ho grande ammirazione per il vostro lavoro ma non mi rompete più i c***i sulla questione della vendita della Sampdoria. Non è possibile che dal giorno che io sia arrivato, debba vendere ...

Sfogo di Ferrero a Bogliasco : 'Basta - la Sampdoria non è in vendita' : Genova - Intervento a sorpresa di Massimo Ferrero a Bogliasco . Al termine della conferenza stampa di Giampaolo , il presidente della Sampdoria si è presentato davanti a microfoni e taccuini. 'Non ...

Ferrero a Bogliasco : 'La Sampdoria non è in vendita' : Genova - Intervento a sorpresa di Massimo Ferrero a Bogliasco . Al termine della conferenza stampa di Giampaolo il presidente della Sampdoria si è presentato davanti a microfoni e taccuini. ' La ...

Cessione Sampdoria - Massimo Ferrero non chiude le porte ma “ancora nessuna offerta concreta” : Cessione Sampdoria – Massimo Ferrero ha parlato dell’ipotesi di un passaggio di mano del club doriano nei prossimi mesi “Tutte parole, fiumi di parole, ma di fatto nessuna offerta concreta“. Ha esordito così Massimo Ferrero parlando della possibile Cessione della Sampdoria. Per la prima volta però, il patron doriano parlando ai microfoni del Secolo XIX, non ha negato di voler vendere, ma ha dichiarato che nessuna ...

Vialli : 'La Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere' : Milano - 'Sulla Sampdoria ho letto tante cose, mi sembra la trama di un film e scopro cose che non sapevo nemmeno io, ma fa parte del lavoro dei giornalistico. Non mi disturba e credo che il ...

Vialli : “Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere” : “Sulla Sampdoria ho letto tante cose, mi sembra la trama di un film e scopro cose che non sapevo nemmeno io, ma fa parte del lavoro dei giornalisti. Non mi disturba e credo che il presidente Ferrero e il suo entourage stiano facendo un grande lavoro e che quando Deciderà di vendere lo farà lui. […] L'articolo Vialli: “Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Ecco il nome del fondo che vuole la Sampdoria : ipotesi Palermo per Ferrero? : ... dopo la triste fine fatta con un altro fondo, questa volta inglese, ossia Sport Capital. In seguito si potranno aprire le eventuali trattative con York : alla vicenda oltretutto starebbe lavorando ...

Sampdoria - Ferrero chiede lo stadio Flaminio : la risposta di Malagò : “Conosco bene Massimo Ferrero, mi ha parlato due o tre volte dell’idea sullo stadio Flaminio, io gli ho detto di rivolgersi a chi e’ proprietario dell’immobile, il Comune di Roma”. Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che commenta cosi’ l’idea del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, di utilizzare lo stadio Flaminio per trasformarlo nella casa della nuova Academy ...

Dalla vendita della Sampdoria all’appello alla Sindaca Raggi - Ferrero svela : “lo Stadio Flaminio? Ci penso io!” : A tutto Massimo Ferrero: Dalla vendita della Sampdoria alla ristrutturazione dello Stadio Flaminio “Io non vendo la Sampdoria e lo ripeto, non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esistono più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo Stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle“. Così il patron blucerchiato ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “incontro con Vialli? Ecco la verità” : Cessione Sampdoria – “Io non vendo e lo ripeto. E non ho ricevuto offerte. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere?”. Sono le importanti dichiarazioni di Massimo Ferrero, numero uno blucerchiato. “Voglio portarla a vincere qualcosa – ha detto a RMC Sport – Vialli me lo ricordo come calciatore ma non l’ho mai ...

Sampdoria - Ferrero smentisce la cessione. Ma in caso di offerta... : 'Mai a queste cifre': la smentita di Massimo Ferrero, che valuta la Samp oltre 100 milioni,, domenica nel dopogara di Samp-Frosinone, di fronte alle nuove voci di una sua possibile cessione della Samp ...

Sampdoria - un fondo con a capo Vialli vuole rilevare la società? Ecco la risposta di Ferrero : Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato dell’ipotesi relativa alla cessione del club doriano ad un fondo americano Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha chiuso al momento alla possibilità di vendere la società. Parlando all’Ansa il patron ha voluto confermare il proprio impegno con il club doriano, nonostante le voci di un interessamento da parte di un fondo americano promosso da Gianluca Vialli: “Ho letto anche io ...

Cessione Sampdoria - Ferrero allo scoperto dopo le ultime voci : “La Sampdoria non è in vendita. Potete scriverlo a caratteri cubitali. Sono solo caz…e che scrivete voi giornalisti. L’ho letto anche io questa mattina. Sono solo voci messe in vendita da qualcuno che vuole farsi pubblicità. Ma io quando ho comprato la Sampdoria non ho dettp niente a nessuno. Mercoledì a Londra? Sarò a Milano mi farò un selfie cosi vedrete che sarò li”. Sono le importanti dichiarazioni del ...