Roger Federer tranquillizza i suoi tifosi | “giocherò anche nel 2020 | altro che ritiro!”

Roger Federer : 'Il mio segreto? Una vita equilibrata con la famiglia' : Federer ha infine espresso il suo parere su come dovrebbe essere il nuovo presidente dell'ATP: 'Abbiamo bisogno di un buon leader, qualcuno che conosca questo sport, altrimenti si perderebbe troppo ...

ATP Indian Wells - secondo turno : avanti Roger Federer e Rafa Nadal : Si è concluso questa mattina il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Accedono ai sedicesimi di finale lo svizzero Roger Federer, numero 4 ATP, e lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo. L'elvetico ha avuto la meglio sul tedesco Peter Gojowczyk, numero 85 mondiale con il punteggio di 6-1 7-5, mentre l'iberico ha superato con un netto 6-1 6-1 l'americano Jared Donaldson, 192 ATP. Facile vittoria per il croato Marin Cilic, ...

ATP Indian Wells – Esordio positivo per Roger Federer - il tedesco Gojowczyk asfaltato in due set : Vittoria agevole per lo svizzero all’Esordio nel torneo di Indian Wells, il tedesco lotta nel secondo set ma deve arrendersi alla superiorità dell’avversario Ottimo Esordio per Roger Federer nel torneo di Indian Wells, lo svizzero supera in scioltezza il tedesco Gojowczyk con il risultato di 6-1, 7-5. Primo set che va in archivio dopo soli venticinque minuti, un avvio pimpante di King Roger che sorprende e non poco il proprio ...

Halep : 'Porterei Roger Federer su un'isola con me' : Simona Halep è una delle tanti giocatrici e persone al mondo che ammirano Roger Federer . L'ex numero 1 del mondo ha inoltre confessato di guardare il tennis in TV soltanto quando scende in campo il fuoriclasse svizzero. La rumena ha anche chiesto un selfie allo stesso Roger agli Australian Open dello ...

Roger Federer : 'A volte il tennis è duro - ma i sacrifici pagano' : È stato un percorso magnifico, cominciato da campione del mondo giovanile. Non farei nulla di diverso, ho amato ogni minuto e ovviamente a volte è dura essere sempre in giro e stare lontano dai ...

Roger Federer non si nasconde : “l’operazione nel 2016 mi ha fatto sentire debole - temevo di non poter tornare più” : Roger Federer svela un particolare retroscena in merito al suo passato: il campione svizzero non nasconde i dubbi avuti sul suo futuro dopo l’operazione subita nel 2016 Roger Federer ha da poco toccato quota 100 tornei vinti grazie al successo di Dubai. Un traguardo che ha rischiato di non poter raggiungere. In conferenza stampa, proprio nel corso del torneo degli Emirati Arabi, lo svizzero ha svelato alcuni retroscena in merito al ...

Kiefer : 'Roger Federer può superare i 109 titoli di Jimmy Connors' : Nicolas Kiefer, ex numero quattro del mondo, pensa che Federer possa addirittura superare l'ex tennista statunitense e imporsi come il giocatore più vincente della storia del tennis. 'Sono sicuro che ...

2 marzo : una data - due volte 100. Da Wilt Chamberlain a Roger Federer : Un giorno, due volte cento, due sport agli opposti e anche due record tremendamente differenti . Se, difatti, quella di Chamberlain è una prestazione individuale mostruosa, resta pur sempre frutto di ...

Roger Federer sempre più nella storia : vince a Dubai il 100esimo titolo in carriera. Meglio di lui solo Jimmy Connors : Da Milano 2001 a Dubai 2019. Diciotto anni dopo la sua prima volta Roger Federer vince il 100esimo titolo in carriera battendo l’avversario che lo aveva eliminato negli ottavi di finale degli Australian Open di un mese fa: Stefanos Tsitsipas. Il 6-4 6-4 con cui il 20 volte vincitore Slam ha superato il 20enne greco (che da lunedì 4 marzo sarà per la prima volta in Top 10 grazie a questa finale) suggella una settimana perfetta del fenomeno di ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Roger Federer vince il 100° titolo in carriera. Lo svizzero si prende la rivincita contro Tsitsipas ed entra nella storia : Missione compiuta per lo svizzero Roger Federer: titolo numero 100 in carriera ed ottava vittoria a Dubai. Il Tennista rossocrociato scrive un’altra pagina importante della disciplina con racchetta e pallina, sconfiggendo nella finale del “Dubai Duty Free Tennis Championships” il greco Stefanos Tsitsipas (da domani n.10 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 11 minuti di partita. Un incontro gestito alla grande dal ...

