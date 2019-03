Palermo | tentata rapina al minimarket Un morto e due feriti

quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019)finita nel sangue ieri notte in ungestito da cittadini del Bangladesh in via Maqueda a. Un r apinatore è, mentre un dipendente del negozio e un avventore sono ...

palermo24h : Tentata truffa con documenti falsi Due arresti e un denunciato - allnews24eu : Tentata truffa con documenti falsi Due arresti e un denunciato - AllNews24 - PALERMO – La Polizia di Stato ha… - NuovaScintilla : 5/3. Resta in carcere il 49enne chioggiotto T.G. originario di Palermo, accusato di tentata estorsione: arrestato d… -