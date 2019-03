ansa

(Di martedì 12 marzo 2019) L'ha approvato ladei: oltre ai cinque già presenti, le Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini, vengono aggiunte Aruba, Barbados, Belize,...

torrevieja_es : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Ok da Ecofin alla nuova lista nera dei paradisi fiscali #ANSA - contribuenti : Ok da Ecofin a nuova lista nera dei paradisi fiscali - fisco24_info : Ok da Ecofin a nuova lista nera dei paradisi fiscali: Dieci Paesi in più, tra cui Emirati Arabi, Fiji, Bermuda e Om… -