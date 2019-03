umbrianotizieweb

(Di martedì 12 marzo 2019) UMWEB, Perugia. Si chiama "'s day", lanondi 4,5 chilometri, promossa dal podista non vendenteAiello "Atleta del Cuore 2019" e aperta a tutti coloro che avranno ...

UmbriaBT : Ansa #news #Umbria: Luca's day, camminata non competitiva - Umbria_N_Web : Luca’s day, presentata la prima edizione della camminata non competitiva in programma il 14 aprile per sensibilizza… - soiel_it : Dall'#HPC all'#AI con Luca Heltai di @mhpc_sissa_ictp. Partecipa a #InfrastructureDay19 a #Milano il 19 #marzo. Con… -