Liverpool Klopp | «Bisogna essere pronti a tutto»

Bayern-Liverpool - le probabili formazioni : Klopp recupera tutti i titolari : BAYERN LIVERPOOL probabili formazioni – L’ultima sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Liverpool, la settima nella storia di queste due squadre, sarà anche l’occasione per la nona gara tra gli attuali allenatori Niko Kovac e Jurgen Klopp, che in campo si sono incontrati da giocatori più di quanto abbiano […] L'articolo Bayern-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp recupera tutti i ...

Juventus - Salah nel mirino : Dybala offerto al Liverpool di Klopp : Juventus Salah – Come è noto, la Juventus non è mai sazia di calciomercato e continua a pianificare acquisti futuri, anche in periodi di stallo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal The Guardian, il club bianconero starebbe lavorando alla trattativa per portare Salah allo Juventus Stadium. L’attaccante del Liverpool rientra certamente tra i top player: i numeri […] L'articolo Juventus, Salah nel mirino: Dybala offerto al ...

Liverpool - Klopp perde la vetta ed anche la ragione : “Everton? Colpa del vento” : Jurgen Klopp messo in croce per alcune sue dichiarazioni nel post partita del derby tra Liverpool ed Everton “Alla gente non piace quando lo dico, ma il vento arrivava da tutte le direzioni e non ci ha aiutato”. Queste parole di Jurgen Klopp dopo il pareggio del suo Liverpool nel derby contro l’Everton hanno mandato su tutte le furie i tifosi dei Reds. La sua squadra ha perso il primato in favore del Manchester City e l’aver ...

Premier - il Liverpool perde il primato : Klopp preso in giro da raccattapalle. VIDEO : Piccolo passo falso, come spesso è accaduto nelle ultime settimane. Il Liverpool frena ancora, lo fa nel derby contro l'Everton. A Goodison Park finisce 0-0, risultato? I Reds perdono la vetta della ...

Liverpool - Insigne è il sogno dei reds : Klopp ha un piano : Insigne Liverpool – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Liverpool, Insigne è il sogno dei reds: Klopp ha un piano ...

Klopp - la Juve e le idee post-Allegri : c'è una promessa in ballo con il Liverpool : Il suo nome stuzzica, il suo calcio elettrizza, i suoi giocatori lo adorano. Tre indizi fanno una prova: Jurgen Klopp è ormai uno dei migliori allenatori al mondo , l'artefice della rinascita del Liverpool giunta al suo culmine in questa stagione e sempre più chiacchierato anche per il tema di un futuro tutto da scrivere: le prime voci sul Bayern Monaco ...

Klopp : 'Brutto Liverpool. Colpa degli infortuni dello United' : Un brutto Liverpool rimanda ancora l'appuntamento con i tre punti: poche idee, zero gol e classifica sempre più corta, con il City secondo che insegue adesso a un solo punto di distacco. La squadra ...

Liverpool - Jürgen Klopp stangato : che multa per le critiche agli arbitri! : Liverpool, Jürgen Klopp è stato multato a seguito di frasi critiche nei confronti della direzione arbitrale della partita contro il West Ham United L’allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, dovrà pagare una multa da 52.000 euro per aver criticato un arbitro del campionato inglese. La Federcalcio inglese (FA) ha dichiarato che Klopp ha messo in dubbio l’integrità dell’arbitro Kevin Friend nelle dichiarazioni rilasciate il ...

Ranking Uefa - il Napoli è 15esimo e insegue il Liverpool di Klopp : La vittoria contro lo Zurigo non fa sorridere solo Verdi ed Ounas, ma anche Carlo Ancelotti e tutto il Napoli. La squadra azzurra incamera un'altra vittoria europea e tiene il passo anche nella ...

A Liverpool c'è un pastore di anime (calcistiche) : Jürgen Klopp : Sarà per il modo di fare, istintivo. Sarà per la mimica facciale, attoriale. Sarà per il sorriso, contagioso. Sarà per lo spirito, rock&roll. Sarà perché antidivo, anticonformista, antisistema, a volte, ma Jürgen Klopp è difficilmente classificabile come antipatico. Lo dice un sondaggio del sito Tra

Liverpool-Bayern Monaco probabili formazioni - Champions League : Klopp senza Van Djik - assenze di peso anche tra i tedeschi : Si giocherà questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio di Anfield il più atteso e spettacolare degli ottavi di finale in programma per la Champions League 2018-2019 di calcio. Liverpool e Bayern Monaco si sfideranno nella partita di andata sotto la direzione dell’arbitro italiano Gianluca Rocchi. Le due formazioni si avvicinano all’incontro con diverse assenze e cercheranno in tutti i modi di ottenere un buon risultato in vista ...