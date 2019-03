Il figlio della prof di Prato è del suo alunno | il test del Dna lo conferma

Sesso con l’allievo - test del DNA conferma : il figlio della prof. 35enne è del ragazzino di 15 anni a cui faceva ripetizioni di inglese : Le analisi del dna confermano che la paternità del bambino nato nell’autunno 2018 alla 35enne di Prato, accusata di atti sessuali con minore, è attribuita al 15enne che con la donna avrebbe avuto una relazione. Per il test del DNA la donna ha dato il consenso al prelievo venerdì e non ha avuto alcun sussulto – secondo più fonti – al momento della comunicazione dell’esito dei test. Anche il marito sapeva, ed è rimasto ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Elsa - responsabile della morte del figlio di Antolina? : La perfida ex ancella farà credere a tutti di essere stata vittima della violenza di Elsa. Isaac in particolare, accuserà la Laguna di aver ucciso suo figlio!

Il no al Tav? figlio della miseria politica al governo. Parla Mulè : No Tav, no Triv, no Tap: a cosa porta la politica dei veti ideologici? Non credo vadano accomunati ai soggetti che in epoche passate hanno fatto battaglie fortemente ideologiche, perché sono figli di ...

Fugge all’alt della polizia e investe mamma con figlio di 14 mesi. Il piccolo è gravissimo : gravissimo incidente a Marostica, in provincia di Vicenza. Un camioncino è fuggito all’alt della polizia locale ed ha investito una mamma che stava spingendo il passeggino con dentro il figlio di 14 mesi. Il piccolo sarebbe in condizioni disperate dopo essere stato schiacciato contro un muretto.Continua a leggere

Maria De Filippi : età - figlio e altezza. La carriera della presentatrice : Maria De Filippi: età, figlio e altezza. La carriera della presentatrice figlio Maria De Filippi e carriera Maria De Filippi è la conduttrice televisiva italiana più amata dal pubblico. È anche autrice e produttrice televisiva. La vita privata di Maria De Filippi Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre del 1961. Ha 57 anni ed è alta 1,68 metri. A 10 anni si traferisce nell’Oltrepò Pavese. Frequenta il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo ...

De Martino al party della madre di Belen e confessa di sognare un altro figlio : Si riaccendono di nuovo i gossip su un ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici infatti è stato avvistato al party per il compleanno della madre della Rodriguez. Veronica Cozzani in questi giorni ha spento 56 candeline e a celebrare questo momento importante c’erano tutte le persone più importanti per lei. Non solo le figlie Belen e Cecilia, ma anche il piccolo Santi e Stefano De Martino. Il ...

figlio di 6 anni muore di cancro - mamma sperpera al gioco 115mila euro della raccolta fondi : Nonostante la generosità dei tanti che avevano donato per le cure del piccolo, il bambino era deceduto nel gennaio scorso. Si è scoperto che dopo la morte la mamma aveva intascato il restante dei soldi raccolti e li aveva sperperati la gioco d'azzardo online. La polizia britannica ha sottolineato però che il reato della donna non ha influito sul trattamento del piccolo.Continua a leggere

“Kate Middleton è incinta del quarto figlio” : una battuta della Duchessa alimenta i gossip : “Kate Middleton è incinta del quarto figlio“: è l’indiscrezione che negli ultimi giorni sta tenendo banco sui tabloid britannici. Da tempo i sudditi di sua maestà sognano un fratellino o una sorellina per George, Charlotte e il piccolo Louis, che compirà un anno il prossimo 23 aprile, e ad alimentare i gossip ora c’è proprio una frase detta da Kate Middleton. Come riporta l’Express, William e Kate erano in visita ...

"La ginnastica artistica è solo per femmine" : il figlio della web-star attaccato da mamme e utenti : Ambra Garavaglia è una hostess divenuta celebre sui social network per aver raccontato le strane frasi o domande rivolte a lei dai viaggiatori durante il suo lavoro, racchiudendole poi in un libro. Vista la popolarità raggiunta, la hostess ha iniziato a condividere con i suoi follower, in particolare su Twitter, momenti della sua vita quotidiana ed episodi inerenti la sua famiglia, anche quelli riguardanti suo figlio Leo, 4 anni. ...

