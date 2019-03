Il Corsport | per De Laurentiis | Insigne vuole 200 milioni il doppio di Hazard

ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2019) Raiola procuratoresarà il tormentone del prossimo calciomercato. Ora che è Mino Raiola il suo procuratore – da aprile scrive il Corriere dello Sport – non ci sono più dubbi. Forse qualcuno sarà rimasto spiazzato dalla reazione dei tifosi che ovviamente si sono divisi. Ma non sono affatto pochi coloro i quali non si strapperebbero i capelli per la partenza di Lorenzo. In tanti, ovviamente, sono legato al calciatore napoletano e adesso anche capitano del Napoli.Iloggi ricorda una dichiarazione rilasciata da Deal loro giornale a proposito del prezzo di Lorenzo: «Duecento». Sarebbe quella la base d’asta. Prezzo che – nonostante le follie del calcio contemporaneo – dovrebbe mandare l’asta deserta. A giugnocompirà 28 anni. È di tre giorni più grande di un certo Edenil cui prezzo del cartellino è ...

