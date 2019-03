Giuliano Sangiorgi contro Matteo Salvini | Il mare è di tutti | ci prendono per il

Negramaro - Giuliano Sangiorgi alla fine del live : “A noi per il culo non ci prendono! Noi siamo gente di mare e il mare è di tutti” : L’ultimo concerto dei Negramaro, a Eboli, si è concluso con un messaggio forte e chiaro gridato da Giuliano Sangiorgi: “A noi per il culo non ci prendono! Noi siamo gente di mare e il mare è di tutti”, ha detto il cantante salentino sul palco, di fronte a un PalaSele gremito. L’obiettivo? Pare chiaro: prendere una posizione netta e chiara nei confronti delle politiche adottate dal nostro governo. D’altronde non è la prima volta ...

Il messaggio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro dal palco di Eboli : “Non prendeteci per il c**o - il mare è di tutti” : Il messaggio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro arriva forte e chiaro. L'artista salentino, sul palco del PalaSele di Eboli per una delle date dell'Amore che torni Indoor Tour, ha voluto dichiarare il suo dissenso all'attuale politica di gestione dell'accoglienza, ribadendo come il mare sia di tutti. Il palco è lo stesso occupato da Emma Marrone appena qualche settimana fa, quando l'artista di Essere qui aveva sfruttato l'occasione per ...

Meraviglie : Alberto Angela scopre nuovi tesori su Rai1. Nel viaggio anche Pippo Baudo e Giuliano Sangiorgi : Alberto Angela Dai mosaici bizantini di Ravenna agli splendori dei Gonzaga, dal barocco di Lecce a quello dei luoghi di Montalbano, in Val di Noto. E poi le altitudini del Monte Bianco o le profondità delle grotte di Frasassi, con le loro stalattiti formatesi in 12mila anni. Infine Roma con i segreti di piazza Navona e le glorie del Teatro San Carlo a Napoli. Meraviglie riprende il suo viaggio: il programma divulgativo di Alberto Angela tornerà ...

Giuliano Sangiorgi e Marco D’Amore di nuovo insieme per Pino Daniele sul palco dei Negramaro a Caserta (video) : Doppia data, doppio omaggio al bluesman partenopeo: i Negramaro hanno reso un tributo a Pino Daniele anche nell'ultimo dei due appuntamenti a Caserta del loro Amore Che Torni Tour Indoor 2019, stavolta con un duetto di Giuliano Sangiorgi e Marco D'Amore. Se nella serata dell'8 marzo era stato Enzo Avitabile a salire sul palco con il frontman della band per intonare Napul'è, mentre il giorno dopo Sangiorgi ha ospitato l'amico attore Marco ...

LaCasaSiamoTutte : In concerto a Radio2 Live l’8 marzo con Emma - Giuliano Sangiorgi - Fiorella Mannoia e tanti altri : LaCasaSiamoTutte: In concerto a Radio2 Live l'8 marzo in occasione della Festa della Donna porta on air lo spettacolo del 26 gennaio che si è tenuto presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra gli ospiti compaiono Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Emma, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista e Luca Barbarossa, che per l'occasione ha portato sul palco la Social Band di Radio2 con la quale sono ...

Il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano - video in Cosa c’è dall’altra parte con Giuliano Sangiorgi : Dopo aver partecipato al debutto alla data zero di Rimini è apparso anche al Mediolanum: il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano per il primo dei due concerti in città è stato accolto con l'abbraccio entusiasta e commosso del pubblico. Mercoledì 27 febbraio la band si è esibita al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito dell'Amore che Torni Tour Indoor 2019, la tournée nei palasport italiani che fa seguito a quella estiva negli ...

Negramaro - il fratello di Giuliano Sangiorgi candidato sindaco in Salento per il centrosinistra : Salvatore Sangiorgi corre a Copertino. Si occupa di diritto amministrativo e insieme al fratello Luigi, candidatosi consigliere comunale nel 2017 a Lecce: è socio con i fratelli della Sangiorgi edizioni musicali srl

Negramaro - Giuliano Sangiorgi : “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” : Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” L’emorragia cerebrale che ha colpito il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, aveva lasciato tutti a bocca aperta. Mesi e mesi di preoccupazioni per la famiglia, gli amici e i fan del gruppo pugliese. Ora Lele sta bene anche se non tornerà in tour con […] L'articolo Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in ...

Tutti gli artisti di C’è da fare per Genova - da Giorgia e Fiorella Mannoia a Giuliano Sangiorgi uniti per il Ponte Morandi : Sono annunciati gli artisti di C'è da fare per Genova, nuovo brano di solidarietà in uscita il 22 febbraio a seguito del progetto di Paolo Kessisoglu. Gianni Morandi, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Giorgia, Ivano Fossati, Izi, Lo Stato Sociale e tanti altri che attendono di essere resi ufficiali sono pronti a prendere parte al progetto a supporto delle vittime del crollo del Ponte Morandi con l'incasso totalmente destinato all'associazione ...

Il risveglio di Lele dei Negramaro raccontato da Giuliano Sangiorgi : “Mio padre l’ha rispedito a calci da noi” : L'apparizione, seppur breve, di Lele dei Negramaro sul palco della prima data del nuovo tour nei palasport è stato uno dei momenti di massima felicità per la band e per il suo pubblico dopo mesi drammatici. La data zero del 14 febbraio a Rimini è stata segnata dalle lacrime di Spedicato nel ringraziare il pubblico promettendo che tornerà presto a suonare, anche se non prenderà parte alle prossime date di questo tour perché ancora impegnato nella ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Giuliano Sangiorgi : "Grazie Papà. Il calcio nel sedere che hai dato a Lele dall'aldilà l'ha riportato da noi" : "Grazie papà, per averci ascoltato. Grazie per il calcio in culo che hai dato a Lele, per farlo tornare da noi". Per l'inizio del loro nuovo tour, Il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha scritto un articolo sul Corriere della Sera per Lele Spedicato, chitarrista della band costretto a una pausa a causa di un'emorragia cerebrale, che l'ha colpito a settembre. Il chitarrista si è presentato sul palco durante la tappa di ...

Negramaro : 'la nostra canzone per Lele Spedicato'/ Giuliano Sangiorgi : 'senza di lui avrei smesso di cantare' : I Negramaro annunciano il ritorno per Lele Spedicato: a Vanity Fair, Giuliano Sangiorgi rivela che senza il ritorno dell'amico avrebbe detto addio al palco.

Giuliano Sangiorgi : "Amare significa diventare un altro" : Mesi vissuti senza fiato, convivenza di inarrestabili emozioni: un amico, il chitarrista Lele Spedicato, tornato dal buio, dopo un'emorragia celebrale che l'aveva messo in pericolo di vita. E una ...