Courmayeur | i fuoripista sono costati cari a due sciatori travolti da valanghe

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Giornata intensa per il Soccorso alpino, oggi, infatti,stati due glidasulle piste di. Un inglese è rimasto ferito dopo essere stato investito da una valanga di non grandi dimensioni mentre scendevavicino il ghiacciaio del Toula, non è stato sepolto dalla neve ma ha perso gli scii prima di essere recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano. I traumi riportati agli arti inferiori nonrisultati ingenti dal Pronto Soccorso. Nella stessa zona un’altra valanga, nella zona a valle del rifugio Torino, ha coinvolto uno sciatore russo, rimasto anche lui fortunatamente fuori dalla neve. Il 38enne è stato recuperato con elicottero e verricello e portato in Pronto soccorso ma le sue condizioni nongravi.L'articolo: ia duedasembra essere il ...