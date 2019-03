Chiamparino chiede a Salvini di organizzare una consultazione popolare sulla Tav

Tav - Chiamparino chiede il referendum : "Ritengo che la maggioranza sia favorevole alla Torino-Lione , e che il referendum possa servire al Governo per decidere". È quanto si legge nella lettera inviata dal presidente della Regione Piemonte ...

Tav - Chiamparino chiede via libera per una consultazione popolare. Conte : “Non si può”. Ma Salvini : “Magari…” : Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l’annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell’Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera ‘morta’ in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse e ...

