Barbara D' Urso su Canale 5 con nuovo programma di interviste | Fabrizio Corona tra i primi

Non è la D'Urso - da domani c'è Barbara in diretta : 'Corona ospite per chiedermi scusa' : Stakanovista in tacco dodici, ecco Barbara D'Urso . Dopo i pomeriggi su Canale 5, Domenica Live, l'imminente Grande Fratello, la conduttrice regina di Canale 5 è pronta, da domani in prima serata, a ...

Barbara D'Urso - la bomba degli autori su Non è la D'Urso : perché Mediaset rischia grosso (senza motivo) : Tre certezze della vita: 1) La mamma. 2) La fede per la squadra del cuore. 3) Barbara D'Urso che detesta stare a casa. Il punto 3) in particolare merita approfondimenti. La Barbara nazionale, domani, va in scena con Non è la D'Urso, nuovo programma in prima serata di Canale 5 dove la D' Urso fa la D

Meghan Markle - Barbara D'Urso la fa tremare : l'ospite-bomba di Live-Non è la D'Urso - viene giù la Corona : Barbara D'Urso farà tremare la Corona inglese e soprattutto Meghan Markle, l'anello debole della famiglia reale. A Live Non è la D'Urso, prossimo programma di Carmelita al via mercoledì prossimo su Canale 5, tra gli ospiti vip (già annunciati Fabrizio Corona, Albano Carrisi con Loredana Lecciso e i

Al via 'Live-Non è la d'Urso' : Barbara 'pilastro' anche del prime time : Debutta mercoledì 13 marzo in prima serata su Canale 5 Live - Non è la d'Urso , la nuova trasmissione targata Videonews, condotta e ideata da Barbara d'Urso con il suo storico autore Ivan Roncalli . ...

Fabrizio Corona ospite di Barbara D'Urso il 13 marzo : l'annuncio del DG Crippa : Fabrizio Corona e Barbara D'Urso stanno per ritrovarsi faccia a faccia dopo tanti anni: questo almeno è quello che sostengono i siti di gossip dopo aver letto la dichiarazione che il direttore generale Mediaset, Mauro Crippa, ha rilasciato in merito poche ore fa. Anche l'ex re dei paparazzi ha fatto intendere che mercoledì 13 marzo alle ore 21:30 sarà protagonista di un momento che farà molto discutere; proprio quella sera, infatti, andrà in ...

Non è la d'Urso - Barbara conferma Corona come ospite - La Dottoressa Giò avrà una nuova stagione : Manca sempre meno al debutto di Live - Non è la d'Urso, il nuovo programma targato Barbara d'Urso nel prime time di Canale 5. "E' stato un parto difficilissimo e lunghissimo. Questo è un prodotto di parola, un genere che spesso impiega tempo per conquistare il pubblico. Anche Fazio ha avuto bisogno del suo, spero di riuscirci raccontando storie e ascoltandole, facendo compagnia ai telespettatori la sera come già faccio il pomeriggio", ha ...

Matteo Gentili - la verità a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché ho lasciato Alessia'. E Barbara D'Urso vola con Domenica Live : La loro storia d'amore - a quanto sembra oggi ex love story visto che si sono lasciati - impazza sui social. Ha ragione Matteo oppure Alessia? Il popolo web si divide. Arbitro del confronto-scontro è ...

Domenica live - trionfo nei dati di ascolto per Barbara D'Urso : è il programma più visto : Barbara D'Urso può festeggiare anche questa settimana grazie al trionfo nella sfida degli ascolti per la sua fascia. Domenica live ha registrato il 15% di share, pari a 2.299.000 spettatori, surclassando la concorrenza di Raiuno con La prima volta di Cristina Parodi, che non è andata oltre il 10,8%,

Ascolti TV 10 marzo 2019 - Mara Venier batte Barbara d’Urso : Fazio trionfa : Ascolti TV domenica 10 marzo 2019, Che tempo che fa supera la fiction Mediaset: Il silenzio dell’acqua perde contro Fabio Fazio Domenica di grandi risultati per Fabio Fazio con Che tempo che fa. Il programma in onda su Rai 1 in prima serata ha raggiunto il 15,5% di share, superando in questo modo la seconda […] L'articolo Ascolti TV 10 marzo 2019, Mara Venier batte Barbara d’Urso: Fazio trionfa proviene da Gossip e Tv.

Frecciatina di Mara Venier a Barbara D’Urso : “Ci vuole rispetto…” : Mara Venier lancia una Frecciatina a Barbara D’Urso Nuovi Frecciatina per Barbara D’Urso? A Domenica In, Mara Venier sembra fare riferimento al suo attuale rapporto con la collega, mentre intervista Paola Barale. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ricorda gli anni in cui si scontrava con Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Lei, che anche in quel periodo conduceva Domenica In, non aveva alcuna rivalità … Continue reading ...