Banco BPM | le posizioni ribassiste sul titolo

Successo dell'emissione senior preferred - unsecured del Banco BPM - riservata ad investitori istituzionali. Adesioni 150 - per un complessivo ... : Ottima la domanda, con circa 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro. Allocazione geografica: Italia 62%, UK e Irlanda 16%, Francia 8%, Germania e Austria 6%; ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Banco BPM - Mps - Ubi. Ecco quanto le banche dovranno restituire alla Bce : ... attendono con ansia la riunione del board della Bce del 7 marzo prossimo, sperando che San Mario Draghi faccia l'ennesimo miracolo, salvando le banche italiane e con esse l'economia italiana. Come? ...

Truffa sui diamanti - Banco BPM sospende dg Maurizio Faroni : Truffa sui diamanti, Banco Bpm sospende dg Maurizio Faroni Decisione del cda dopo l’inchiesta della Procura di Milano sui diamanti venduti a prezzi gonfiati. Provvedimenti anche per Pietro Gaspardo, ex responsabile del settore pianificazione e marketing retail, e Angelo Lo Giudice, ex responsabile ...