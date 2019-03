Zidane ritorna al Real | la Juventus dovrà pensare ad altri eventuali sostituti di Allegri

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) IlMadrid ha ufficializzato l'esonero di Santiago Solari, scegliendo come successore colui che lasciò la panchina esattamente 10 mesi fa, ovvero Zinedine. Al tecnico francese, capace di vincere le ultime 3 Champions, è stato offerto un contratto fino al 30 giugno 2022. "Felice di tornare a casa, non potevo dire di no a Florentino" ha dichiarato nella sua prima conferenza da 'figliol prodigo'.Ricostruire una squadra dopo una stagione disastrosa Eppure, esattamente 10 mesi fa,aveva deciso di lasciare la panchina delcon un "no" secco alle proposte di Florentino Perez. Sembrava che non ci fosse più verso di convincere colui che su 149 partite da allenatore delle merengues ne ha vinte ben 104. L'uomo capace di vincere 3 Champions di fila, un filotto record se consideriamo che gliallenatori plurivincitori (Carlo Ancelotti e Bob Paisley a quota 3 come ...

