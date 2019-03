Vaccini | stop in classe da domani | pochi fuori regola

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dovrebbero essere "" i bambini delle materne che rischiano di rimaneredalle classi perchè non incon le vaccinazioni. I presidi ne stimano alcune centinaia in tutta Italia. Il termine dell'autocertificazione è scivolato un giorno in avanti, dal 10 marzo (domenica) all'11 marzo. Scatta quindi da martedì 12 la norma che vieta ai piccoli non immunizzati di entrare inIn attesa dell'approvazione della legge M5S-Lega sul meccanismo dell'obbligo flessibile (da introdurre solo in caso di emergenza sanitaria), si fanno i conti con gli sforzi realizzati fino ad ora per far fronte all'epidemia di morbillo che ha colpito l'Europa e che non mostra segno di volersi fermare. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha confermato che la nuova legge non sarà "un atto di urgenza, come quello di Lorenzin, ma una normativa-quadro basata sui dati ...

