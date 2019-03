Roma | l' omaggio di Venditti a Totti sulle note di Giulio Cesare

La magia rock dei Negramaro a Roma con Lele sul palco e l’omaggio di Giuliano a Lucio Battisti (video) : Nella prima delle due serate Romane dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 un PalaLottomatica gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il primo concerto del 2019 dei Negramaro a Roma, ideale seguito dello show allo stadio Olimpico della scorsa estate che, ha ricordato Giuliano Sangiorgi, "è una notte che ci è rimasta nel cuore". D'altronde Roma è una seconda casa per la band salentina: qui sono nati, lo scorso autunno a poche settimane di ...

Davide Astori morto un anno fa - il derby Lazio-Roma ferma al 13 minuto : il commosso omaggio all'Olimpico : Un anno dalla morte di Davide Astori . Il 4 marzo del 2018 il capitano della Fiorentina è morto nel sonno mentre si trovava nell'albergo che ospitava i viola a Udine, prima della trasferta di ...

F2 - Mick Schumacher presenta il suo nuovo casco : spunta un omaggio cRomatico a papà Michael [FOTO] : Il figlio del Kaiser ha mostrato il casco che utilizzerà nel campionato di Formula 2 al volante della Prema Nuova stagione e anche nuovo casco per Mick Schumacher, pronto per il Mondiale di Formula 2. Dopo aver trionfato la scorsa stagione nella F3 Europea, il pilota tedesco affronterà una nuova sfida al volante della Prema, scuderia che ha puntato molto sul figlio del Kaiser in questi anni, così come ha fatto di recente la Ferrari che lo ...

Omaggio a Pino Daniele - la band Iesaino' nel Salotto di Pulcinella a Roma : Venerdì 22 febbraio, nel Salotto di Pulcinella, piccolo teatro napoletano a Roma, si esibirà in concerto la band Iesaino' per il tour 'Mal di te', un Omaggio a Pino Daniele, oltre i confini della sua ...

Alla Casa del Cinema di Roma omaggio a Wim Wenders : A partire dal 5 febbraio sino al 14 aprile, Casa del Cinema e VIGGO dedicano un omaggio a Wim Wenders in un lungo percorso che si articolerà tra cortometraggi, documentari e film portando sul grande ...

Fiorentina - il ricordo di Astori è sempre vivo : omaggio da brividi sotto la curva dopo la vittoria sulla Roma [VIDEO] : Davide Astori è sempre nelle menti dei tifosi della Fiorentina, sopratutto in una serata fantastica come quella di ieri contro la Roma La Fiorentina è approdata alle semifinali di Coppa Italia distruggendo al Franchi la Roma con un netto 7-1, un risultato roboante a dir poco. Il successo ha mandato in visibilio tifosi e calciatori che al termine della gara si sono riuniti sotto la curva per festeggiare l’evento e non è mancato anche ...

Il Cinema va al MaXXI : a Roma l'omaggio a Elio Petri - gli incontri con Mastandrea - Rohrwacher e Gröning : La ricerca e la sperimentazione, insite nell'architettura del Museo MaXXI di Roma, portano giorno dopo giorno a nuove scoperte e conoscenze, a tante e differenti mostre, ad appuntamenti ed esperimenti che – in quanto tali – possono a volte riuscire nel migliore dei modi, altre volte un po' meno, l'importante però è provarci e non pentirsi di non averlo fatto. È questo, dall'anno della sua nascita, lo spirito che ...

'The Nesbø Project' - a Roma a febbraio l'omaggio musicale all'autore norvegese : Arriva in tour in Italia a febbraio 'The Nesbø Project', l'omaggio allo scrittore norvegese Jo Nesbø del quintetto newyorkese guidato dal chitarrista Marco Cappelli, da anni residente a ...