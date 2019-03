Roma | buona la prima per Ranieri | Empoli battuto 2-1

Roma-Empoli 2-1 - buona la prima di Ranieri con i gol di El Shaarawy e Schick : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma : buona la prima - in Portogallo non devi perdere : buona prestazione della squadra di Di Francesco al cospetto di un Porto ben messo in campo e volenteroso. È stata una partita intensa, piena di sviluppi interessanti con all’opera due tra i giovani più interessanti del panorama mondiale: da un lato Zaniolo, ’99, che con una doppietta lancia i giallorossi con più consapevolezza in Portogallo; dall’altra Militao, ’98, terzino tuttofare dei portoghesi e con un futuro già ...

Roma - ecco la svolta buona : Più che l'interrogativo, è il dibattito a prendersi la Roma subito dopo il pari con il Milan, risultato ininfluente per la classifica ma di sostanza per la squadra e il suo allenatore. Solo venerdì ...

Futsal - buona la prima per la nuova Italia di Musti : vittoria contro la Romania : Futsal, alla prima gara ufficiale arriva la prima vittoria per Alessio Musti sulla panchina della Nazionale Italiana buona la prima per la ‘nuova’ Italia. A Piatra Neam, nella partita d’esordio del commissario tecnico Alessio Musti, la nazionale di Futsal passa 2-0 in amichevole contro la Romania, reduce da quattro vittorie consecutive tra cui quella, prestigiosa, contro la Spagna. Nella ripresa, Sergio Romano sblocca il ...

Calcio a 5 - amichevole Romania-Italia 0-2 : buona la prima per Alessio Musti - decidono Romano e un’autorete di Stoica : buona la prima per Alessio Musti. L’Italia di Calcio a 5 ha iniziato bene il proprio percorso sotto la gestione del nuovo tecnico, sconfiggendo la Romania 2-0 a Piatra Neam? nella prima delle due amichevoli in programma in terra rumena. Gli azzurri si sono imposti alla Sala Polivalenta grazie alle reti di Sergio Romano al 4’04” del secondo tempo e ad un’autorete di Dumitru Stoica al 6’27” della ripresa. Una ...

Roma-Milan - Gattuso : “Buona partita - ma ai punti meritavano di più loro” : Roma-Milan 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio ottenuto contro la Roma: “Secondo me abbiamo fatto una buona partita, Piatek ha fatto reparto da solo. Ai punti meritava qualcosa in più la Roma, è stata una bella partita e loro sono […] L'articolo Roma-Milan, Gattuso: “Buona partita, ma ai punti meritavano di più loro” proviene ...

Roma ai quarti di Coppa Italia - Di Francesco : 'Schick - buona gara ma sia più cattivo' : "Schick ha fatto una buona gara, anche se per me si accontenta sempre. Poteva fare dei gol in più, deve sempre coltivare questa cattiveria, anche in allenamento. Non deve accontentarsi, poteva fare ...

Atac - per una volta da Roma una buona notizia (senza esagerare) : Non dovrebbero farci schifo le buone notizie. Il fatto che Atac, la disastrata azienda dei trasporti Romani, sia stata ammessa al concordato, abbia cioè trovato un accordo con i creditori storici, ripulisce il suo bilancio (1 miliardo e 400 milioni di euro la massa debitoria concordata) e la fa respirare un po’. L’esercizio di bilancio 2018 si chiude per la prima volta con un utile (2 milioni e 181 mila euro). Il suo amministratore ...

Roma Femminile - buona la prima del 2019. Battuto 2-1 il Sassuolo in dieci grazie a Bonfantini : CRONACA SECONDO TEMPO 90'+4 - Finisce la partita. La Roma ultima la rimonta e vince 2-1 90′ - Segnalati 4 minuti di recupero 88′ - Il Sassuolo resta in 10 per l'infortunio accorso a ...

La Roma è troppo buona : pochi contrasti e pochi falli : La Roma dei paradossi non finisce di stupire. Trenta punti dopo il girone d'andata e nonostante tutto a - 2 dalla zona Champions. Era da 10 anni che i giallorossi non ottenevano un bottino così magro ...