PENNETTE ALLA BOSCAIOLA

(Di lunedì 11 marzo 2019)INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 400 gr di funghi porcini 400 gr di300 gr di pomodori 40 gr di olive nere 1 cipolla 150 gr di pancetta affumicata sale, pepe qb prezzemolo olio extra vergine d’oliva parmigiano grattugiatoPROCEDIMENTO: Per prima cosa dobbiamo provvedere a pulire per bene i funghi, dopo di che andiamo a tagliarli a strisce di media grandezza. Allo stesso modo tagliamo la pancetta che andiamo a tagliare a cubetti. Mettiamo in una padella la cipolla a cui andiamo ad aggiungere la pancetta e l’olio, fino a fare rosolare il tutto. Poi aggiungiamo le olive tagliate finemente ed i pomodori tagliati a spicchi, e fare cuocere per 5 minuti fino a quando i pomodori sono cotti. I porcini vanno messi solo gli ultimi 10 minuti, insieme a prezzemolo, sale e pepe. Nel frattempo fate cuocere la pasta al dente. Il sugo deve cuocere circa 10 minuti, una ...

