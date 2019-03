Parità di genere | colmare divario tra parole e fatti | Berset

Parità di genere - ecco come investire stando attenti al gender gap : Il GEI del 2019 include 230 aziende leader che contano sette milioni di donne in tutto il mondo. Ricevi aggiornamenti su Advisory Lasciaci la tua e-mail: Sì No Ho letto e acconsento l' informativa ...

DisParità di genere : non è solo una questione di salario. I dati della ricerca del Cnel parlano chiaro : Al seminario 'L'uguaglianza non ha genere', svoltosi a Roma nella sede dello stesso Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, alla presenza di esperti, accademici e sindacalisti, tra cui Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, è stato evidenziato come la Disparità retributiva è solo uno ...

Per la Parità di genere non servono quote - ma più asili nido : Per questo 8 marzo c’è chi indice l’ennesimo sciopero (a scapito delle donne), chi regala caramelle al limone, chi distribuisce volantini maschilisti, e chi cerca soluzioni a un problema complesso. La Società italiana degli economisti (Sie) ha di recente promosso delle linee guida per la parità di g

8 marzo - così le battaglie per la Parità di genere possono cambiare l'Europa - e i Parlamenti - : Le donne sono ancora ampiamente sottorappresentate nei luoghi decisionali , sia in politica che nel mondo economico. Per citare solo un dato tra i tanti, in sei Paesi dell'Unione europea le donne ...

8 marzo : Hays - per uomini c'è impegno datore lavoro su Parità di genere : Roma, 7 mar. (Labitalia) - Una recente indagine condotta a livello globale da Hays, gruppo leader n[...]

Ancora 54 anni per Parità di genere in leadership lavoro : Milano, 7 mar., Labitalia, - Dovremo aspettare almeno fino al 2073, ossia Ancora 54 anni, per raggiungere la parità di genere in termini di leadership nel mondo del lavoro. Sono le previsioni che ...

Quali sono le parole più usate per parlare di donne? La Parità di genere inizia da qui : ... nella maggior parte dei casi, 54%, sono le giornaliste a occuparsi di temi femminili, di qualunque ambito si parli, dalle storie di successo imprenditoriale a quelle di cronaca.

La Parità di genere? Io sono per la disParità - e ci metto la faccia : La parità di genere? No, grazie. Preferisco la disparità. sono sessista, nel senso che per me le donne sono creature infinitamente superiori ai maschi. Le donne ci fanno nascere e non esiste condanna a morte più strabiliante, la vita ci lascerà senza fiato e questo lo dobbiamo alle donne, ma prima di diventare polvere da mettere sotto il tappeto dell’eternità, le donne ci avranno donato il capezzolo e il capezzale, l’alfa e ...

Per la Lega il vero nemico della donna è chi vuole la Parità di genere nella società : Un cartello messo online dagli esponenti della Lega di Crotone elenca sei potenziali pericoli che mettono a rischio la funzione della donna nella società. Nel manifesto, pubblicato in occasione dell'8 marzo, si punta il dito contro chi "strumentalizza la donna, come anche i migranti e i gay, per finalità meramente ideologiche al solo scopo di fare 'rivoluzione'".Continua a leggere

Parità di genere - il buon esempio della Bicocca e del risparmio americano : Parità di genere, il buon esempio viene da un'università, Milano Bicocca: qui c'è un "equilibrio perfetto" di uomini e donne tra le "figure di comando" dell'ateneo, ma anche una forte e crescente presenza femminile tra i docenti e gli studenti.Lo dimostra il primo "Bilancio di genere", presentato alla fine del gennaio scorso, che documenta come le donne rappresentino il 44% del corpo docente, il 60% del personale tecnico ...

8 marzo Giornata della donna - diritti umani : analisi sulla Parità di genere : In vista dell'8 marzo, il coordinamento nazionale docenti dei diritti umani, fa un'analisi delle discriminazioni ancora subite dal genere femminile

In Philip Morris Italia la Parità di genere è un traguardo raggiunto : L'azienda è la prima in Italia a ricevere la certificazione "Equal-salary" per avere equiparato gli stipendi di uomini e donne

Parità di genere. Ecco le migliori aziende per le donne : L'Italia è all'82° posto sul tema del divario di genere, come rilevato dal World Economic Forum 2017. La Parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro è uno degli obiettivi da perseguire per la ...

Emma Watson incontra Macron : continua il suo attivismo per la Parità di genere : A Parigi è iniziato il G7 sulla parità di genere e nella capitale francese sono arrivate alcune delle più importanti attiviste sul tema a livello globale. Tra queste c'è anche l'attrice britannica ...