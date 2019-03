Mutui | più difficili i finanziamenti oltre l' 80% Ecco cosa cambia

ilsole24ore

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il Fondo di garanzia per irischia di rimanere a se di mettere fuori gioco anche una buona parte deisopra l’80% del valore dell’immobile. Nel frattempo a gennaio 2019 i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono aumentati dal 2,26% di dicembre a 2,31% ...

eunbet_pr : RT @janavel7: 'Bankitalia, da gennaio più cari i mutui per l'acquisto delle case, frenata dei prestiti alle imprese'. Sempre grazie ai cial… - lucia_scarati : RT @janavel7: 'Bankitalia, da gennaio più cari i mutui per l'acquisto delle case, frenata dei prestiti alle imprese'. Sempre grazie ai cial… - ravanin58 : RT @janavel7: 'Bankitalia, da gennaio più cari i mutui per l'acquisto delle case, frenata dei prestiti alle imprese'. Sempre grazie ai cial… -