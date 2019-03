Mondiali calcio femminile | tutte le partite su Sky

Calcio Femminile - l'Italia ai Mondiali e Sky Sport fa il botto : in diretta tutte le partite del torneo : Sky annuncia l'acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l’ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52 partite del torneo, di cui 37 in e

Calcio femminile - Mondiali 2019 in tv : tutte le partite in diretta su Sky! : Una buona notizia per il mondo del Calcio, e non solo al femminile. La Fifa World Cup che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, infatti, sarà trasmessa nella sua interezza da Sky Sport. La grande kermesse del Calcio internazionale sarà tutta visibile nel nostro Paese, per un passo in avanti a livello culturale davvero importante. Saranno 52 partite da non perdere, con 37 di questi incontri che saranno esclusiva della pay-tv. Le altre ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : il secondo posto dell’Italia servirà ai Mondiali in Francia : E’ andata in archivio l’edizione 2019 della Cyprus Cup 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo verde di Larnaca (Cipro), le azzurre si sono dovute arrendere ai calci di rigore, nella finale del 1° posto, alla Corea del Nord, capaci di imporsi nonostante una duplice inferiorità numerica. Una dimostrazione di grande carattere e coesione da parte della formazione asiatica, molto forte soprattutto dal punto di vista fisico. La prova ...

La Commissione arbitri della FIFA ha chiesto che il VAR sia usato anche ai Mondiali di calcio femminile : Lunedì 4 marzo il presidente della Commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha proposto che il VAR – la video assistenza arbitrale – venga utilizzato anche durante i Mondiali di calcio femminili, che si terranno in Francia dal dal 7 giugno al

Il ritorno ai Mondiali di calcio delle Azzurre : l’Italia è nel gruppo C : A 20 anni dall’ultima qualificazione, la Nazionale italiana di calcio femminile parteciperà ai Mondiali di Francia 2019. C’è una Nazionale pronta a difendere nuovamente i colori dell’Italia ai Mondiali di calcio, ed è quella femminile. Le Azzurre si sono qualificate all’ottava edizione della competizione, che avrà luogo in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Il risultato ottenuto dalla Nazionale è senza dubbio positivo, e va inserito ...

Mondiali di calcio femminili – L’Italia si avvicina alla rassegna iridata con due sfide amichevoli : Due amichevoli in vista per l’Italia femminile di calcio, contro Cile e Galles, in vista dei Mondiali 2019 Inizia l’anno del Mondiale, con la Nazionale Femminile che, a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione, quest’estate in Francia tornerà ad essere tra le protagoniste della Fase finale della Coppa del Mondo. Un 2019 che può rappresentare un nuovo punto di svolta per tutto il calcio in rosa e che si ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...