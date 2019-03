Maltempo anche in Toscana | gravi danni e un ferito a Vaiano | in Val di Bisenzio

Nanga Parbat : ancora dispersi Daniele Nardi e Tom Ballard. Il Maltempo frena le ricerche. Richiesti anche soldi dal Pakistan : Situazione che diventa sempre più difficile sul Nanga Parbat, una delle vette più alte del mondo situate in Pakistan con i suoi 8125 metri di altitudine. I due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard...

Maltempo : Campidoglio - riaprono anche Villa Ada e Villa Borghese : Prosegue la riapertura dei parchi e delle ville storiche, chiusi a seguito dell’ondata di Maltempo che ha investito la città con forti raffiche di vento. Terminate le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature, è stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Lazzaroni, Parco di Casale Ciribelli, Parco Atleti Azzurri, Parco San Godenzo, Parco ...

Maltempo Sicilia : a Siracusa scuole chiuse anche domani martedì 26 Febbraio 2019 : Prorogata anche per domani la chiusura in via precauzionale e per motivi di sicurezza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi cittadini. Gli uffici tecnici comunali stanno continuando la verifica degli ingenti danni causati dall’ondata di Maltempo nelle giornate di sabato e domenica. L'articolo Maltempo Sicilia: a Siracusa scuole chiuse anche domani martedì 26 Febbraio ...

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...

Maltempo Frosinone : “Anche il Comune di Piglio non è stato risparmiato dalla tempesta di vento” [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo Sicilia - incendio sui binari : ritardi anche di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore. Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 e’ sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla ...

Maltempo - il sindaco di Pozzuoli : “Anche domani cimiteri chiusi” : Il sindaco di Pozzuoli ha prorogato di un giorno l’allerta meteo in citta’ in seguito all’avviso di condizioni meteo che prevedono per domani vento forte e mare agitato. In seguito a cio’ e’ stato deciso di tenere ancora chiusi al pubblico il civico cimitero e le aree verdi: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e pista ciclabile di Monterusciello. Restera’ chiuso anche lo stadio Domenico Conte dopo i danni alla ...

Maltempo - raffiche di vento forte al Centro-Sud anche domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Maltempo - quattro morti nel Lazio : anche un 14enne mentre riparava i danni con il padre. Allerta anche domenica : quattro morti nel Lazio per il Maltempo. Le raffiche di vento non hanno dato tregua. Tra le vittime c’è anche un ragazzino. Due anziani sono morti ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il crollo di un muro che intorno alle 10 a causa del forte vento ha travolto quattro persone, tutte di età compresa tra 70 e 75 anni. I quattro pensionati stavano trattando la compravendita di bestiame quando la costruzione in mattoni che delimitava la ...

Maltempo - situazione critica a Napoli : vento e disagi - parchi chiusi anche domani : Prosegue il monitoraggio dei danni che si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’amministrazione comunale a chiudere le scuole, oltre che i parchi e i cimiteri cittadini, che resteranno chiusi anche nella giornata di domani, domenica 24. Lo comunica in una nota il Comune di Napoli. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale, sottolinea il Comune, riporta per ...