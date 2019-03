La visual novel con elementi RPG Utawarerumono | Prelude to the Fallen è in arrivo su PS4

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) NIS America è fiera di annunciare cheto thesarà disponibile per PS4, e in versione digitale su PS Vita, all'inizio del prossimo anno!Per la prima volta in assoluto, le origini della saga dista arrivando in Europa!to thesegue la storia di un uomo senza ricordi che si risveglia in uno strano mondo ed è accolto da una tribù di abitanti dal buon cuore. Viene cresciuto come uno di loro, ricevendo infine il nome di "Hakuoro". Quando le nazioni vicine cominciano ad invadere il suo villaggio, Hakuoro si leva contro gli invasori tirannici, partendo per un viaggio indimenticabile narrato in canzoni leggendarie.Caratteristiche chiave:Leggi altro...

