La Tav parte con gli ' avvisi' di Telt

Tav - Corrao e Paragone (M5s) contro il leghista Giorgetti : “Uomo del sistema. Faceva parte dei saggi di Napolitano” : Un uomo “appartenente al sistema“. Di più: uno che parla “per conto degli Stati Uniti“. E per questo motivo era stato scelto tra i saggi di Giorgio Napolitano nel 2013. Nonostante i contrasti sul Tav si siano momentaneamente appianati dopo il rinvio dei bandi chiesto e ottenuto dal premier Giuseppe Conte, continuano la scintille tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Se ieri Luigi Di Maio predicava lo “stop alle ...

Tav - perché in realtà non è cambiato nulla per ora (annunci a parte) : Oggi inizia il lungo iter della pubblicazione dei bandi per i 45 km che compongono i lotti transalpini del tunnel. Nessun...

Tav - Salvini : 'La faremo'. Conte : 'Ora la parte più difficile : il confronto con Francia e Ue' : 'C'è di mezzo - ha spiegato Salvini a margine della scuola di formazione politica della Lega, a Milano - la discussione con la Francia, con la Ue e la revisione del progetto come previsto e, quindi, ...

Tav - parte la procedura prevista per gli appalti. Per Telt nulla cambia : Alla fine l'avvocato-premier, esperto in arbitrati, è riuscito a trovare il cavillo che mette politicamente d'accordo tutti, o quasi, senza venire meno agli impegni sottoscritti dall'Italia. Infatti ...

Tav - con gli avvisi e gli “inviti a presentare candidature” si parte e non si perdono i fondi Ue : La mossa del premier Giuseppe Conte per conciliare le posizioni dei due vicepremier...

Tav - Salvini : “Farò tutto perché si faccia. Importante dare un segnale di partenza. No intesa? Camere votino o referendum” : “Conto che questo governo andrà avanti ancora a lungo“. Ma “farò di tutto perché la Tav si faccia“. E se non si trova l’accordo con gli alleati del M5s “voti il Parlamento o gli italiani con un referendum”. Mentre su siti web e tv trapela la notizia della lettera inviata da Palazzo Chigi a Telt, la società incaricata di costruire e gestire la linea dell’Alta Velocità Torino-Lione, Matteo ...

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Salvini : nessuna crisi di governo in vista : Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria del M5S». Salvini: «nessuna crisi di governo»Lettera inviata dal governo a Telt

Tav - ora è scontro sui bandi. M5s vuole impegno politico da parte della Lega : Una soluzione tecnica "e' a portata di mano" ma "serve una volonta' politica", ha sottolineato Luigi Di Maio invitando di nuovo Matteo Salvini al tavolo per trovare una intesa sulla Tav ed evocando anche una prova di forza nel Consiglio dei ministri, per arrivare ad un atto che blocchi i bandi di gara sulla Torino-Lione. La tesi e' che lui e il premier Giuseppe Conte, "attraverso un percorso scevro da posizione idelogiche", siano su una linea ...

Tav : Zaia - non si parte dal non farla : ANSA, - VENEZIA, 8 MAR - "Qui in Veneto non esiste nessun sentiment anti-Tav: la difendiamo non solo come aspetto di modernità, ma anche come visione di quegli itinerari europei da cui il Veneto non ...