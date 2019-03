Il Fatto | forchetta fra 0 | 72 e 0 | 88€ Ipo | scommessa appesa al digitale

affaritaliani

(Di lunedì 11 marzo 2019) Giovedì prossimo dovrebbe debuttare sull'Aim Italia Seif (Società Editrice Il), cui fa capo IlQuotidiano e altri prodotti editoriali multimediali. Proprio il successo di questi ultimi, sviluppati e distribuiti tramite la piattaforma Loft, sarà il discriminante per il futuro andamento del titolo in borsa. La valutazione rispetto alla scorsa estate risulta ridotta, segnale di una maggiore prudenza che non può che far piacere agli investitori. Ma le vendite della versione cartacea continuano a calare sebbene meno di quanto non faccia il mercato editoriale italiano. Per chi non è avvezzo al rischio meglio passare la mano e attendere di vedere come reagirà il titolo in borsa alle prime trimestrali, per chi crede nelle capacità dello staff guidato da Marco Travaglio può invece rivelarsi unainteressante, sia ...

