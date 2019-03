Il Boeing 737 Max 8 | quali compagnie lo usano anche in Italia e perché Caratteristiche

Incidente aereo Etiopia - Boeing sotto esame dopo il 2° incidente in 5 mesi : diverse compagnie lasciano a terra il 737 MAX 8 : Il jet passeggeri di successo di Boeing è sempre più sotto esame dopo essere rimasto coinvolto in due incidenti mortali in meno di 5 mesi, una situazione che minaccia di macchiare la reputazione in termini di sicurezza della più grande casa statunitense costruttrice di aeromobili. Le autorità dell’aviazione cinese hanno chiesto alle compagnie aeree del Paese di lasciare a terra tutti gli aerei Boeing 737 MAX 8, citando il bisogno di “rigidi ...

Aereo caduto - l'Europa non ferma i 737 Max. Trovate le scatole nere - Boeing crolla in borsa : Saranno le scatole nere del Boeing 737 Max a rivelare cosa sia successo subito dopo il decollo. Ethiopian Airlines ha confermato di aver recuperato sia il registratore della cabina di pilotaggio...

Boeing 737 Max - cento compagnie lo usano : Air Italy ne ha tre - Alitalia nessuno : È sotto la lente degli esperti il Boeing 737 Max, il modello di aereo caduto domenica in Etiopia. cento compagnie aeree nel mondo lo utilizzano: Air Italy ad esempio ne ha tre, Alitalia...

Tre Paesi fermano il Boeing 737 Max | In Europa 12 compagnie ne usano 55 | Trovate le scatole nere - una danneggiata : Recuperata dal luogo dello schianto la scatola nera del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato ieri, disastro aereo costato la vita a 157 persone, otto delle quali di nazionalità italiana.

Dopo il disastro occhi puntati sul Boeing 737 MAX 8 - l'Anp : "Metteteli a terra" : In Italia questo tipo particolare di Boeing è usato da Air Italy che ne ha in flotta tre. L'Enac assicura che Dopo...

Incidente aereo Etiopia - cos'è il Boeing 737 Max 8 - : La tragedia sui cieli etiopi non riguarda un velivolo poco diffuso o datato, ma il modello di aereo commerciale di maggior successo, oggi, al mondo. Vediamone la storia.

Boeing 737 Max 8 - i sospetti sul software e le cose da sapere sul disastro aereo : Ci vorranno probabilmente diversi mesi di indagini prima che si possano conoscere le cause dell'incidente del Boeing 737 Max 8 precipitato ad Addis Abeba che ha causato 157 vittime. Tuttavia le prime indicazioni inducono gli esperti a supporre che vi siano aspetti in comune tra questa tragedia e il precedente in Indonesia...

Boeing 737 - ecco quali sono le compagnie che hanno il velivolo : da Air Italy ad American Airlines : Quello della Ethiopian Airlines è il secondo incindente per in Boeing 737 Max in meno di un anno. Il 29 ottobre era accaduto ad un velivolo (Max 8) della Lion Air in Indonesia, con 189 persone a bordo. Anche in quel caso, un aereo nuovo, usato solo per un paio di mesi, caduto dopo 13 minuti. Cinque minuti di volo in più rispetto a quello della compagnia di Addis Abeba, precipitato con a bordo 157 passeggeri e consegnato alla compagnia a metà ...

Aereo caduto in Etiopia : ritrovata scatola nera/ 157 morti : Ue monitora Boeing 737Max : Aereo caduto in Etiopia, ritrovata la scatola nera: polemiche su Boeing 737 Max, Cina ritira i voli mentre l'Ue li monitora. Le ipotesi sulla caduta

Boeing 737 Max e' nella flotta di 100 compagnie : Il Boeing 737 Max è l'ultima versione del celebre 737 lanciato nel 1969 dal costruttore Usa . E' entrato in servizio nel 2017 con quattro varianti, Max 7, Max 8, Max 9 e Max 10,, che possono ...

Boeing 737 Max - quali sono le compagnie aeree che lo hanno nella loro flotta : Il Boeing 737 Max è l'ultima versione del celebre 737 lanciato nel 1969 dal costruttore Usa. È entrato in servizio nel 2017 con quattro varianti (Max 7, Max 8, Max 9 e Max 10), che possono trasportare tra 138 e 204 passeggeri e sono disegnati per voli di corto e medio raggio. Il 737 Max è il velivolo venduto più velocemente della storia di Boeing e ha raccolto oltre 4.700 ordini da oltre 100 compagnie nel ...