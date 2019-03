I dubbi sul reddito di cittadinanza

I dubbi sulla sicurezza del Boeing 737 Max 8 : L'incidente in Etiopia è il secondo in pochi mesi per l'aereo prodotto dall'azienda statunitense: diverse compagnie hanno deciso di sospenderne l'utilizzo

dubbi sul Boeing 737 Max - Cina ed Etiopia bloccano i voli. La Boeing : “È sicuro” : Lo stesso modello di aereo è stato protagonista di due incidenti tragici in appena 5 mesi. Il velivolo della Ethiopian Airlines che si è schiantato domenica nei Pressi di Addis Abeba provocando la morte di 157 persone tra cui 8 italiani infatti è simile a quello precipitato in mare lo scorso ottobre a Giacarta, anche lui pochi minuti dopo il decollo, dove son morte altre 189 persone. La Boeing rassicura ma intanto manda i suoi tecnici sul ...

Sesso col ragazzino - al setaccio gli smartphone. Il dubbio sulla paternità del neonato : C'è lo smartphone della donna, la 35enne indagata per violenza sessuale su minore , e c'è quello della sua presunta vittima. Il primo lo ha sequestrato la squadra mobile della Questura durante la ...

Tennis – Volandri non ha dubbi : “100° titolo arrivato troppo presto per Federer - potrebbe influire sulla sua carriera” : Filippo Volandri ha dato il suo parere sul 100° titolo vinto da Roger Federer: traguardo tagliato ‘troppo presto’ secondo l’azzurro che spiega i possibili effetti negativi che potrebbe avere sulla carriera dello svizzero Grazie al successo ottenuto a Dubai, Roger Federer ha toccato quota 100 tornei vinti in carriera. Un risultato pazzesco per il Tennista svizzero capace di dimostrarsi, una volta di più, una vera e propria ...

I tanti dubbi sul voto tramite blockchain che Casaleggio deve chiarire : I Paesi che ci hanno rinunciato Le esperienze realizzate ad oggi nel mondo hanno dimostrato criticità in uno o più di di questi elementi ed il consenso degli esperti è che i sistemi più efficaci ed ...

Pechino e i dubbi sulle nuove Vie della Seta : Roma firmerà un’intesa con Pechino sulla Belt&Road Initiative, il maxi-programma di investimento infrastrutturale lanciato dalla Cina per collegarsi con decine di paesi fra Asia, Africa ed Europa. Tutti i dettagli su un progetto che guida il nuovo corso della politica estera e commerciale del gigante asiatico...

As : «Solari esonerato dopo il Valladolid. dubbi sul sostituto» : MADRID - dopo la cocente eliminazione in Champions League , il Real Madrid potrebbe cambiare allenatore. Stando ad As, il ko contro l' Ajax , che si aggiunge alle due sconfitte in casa contro il ...

Tav. Conte appoggia il M5S e dice 'no' a Salvini. dubbi sulla convenienza : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera'. E ha sottolineato: 'Ho ...

Tav - Conte : «Ho forti dubbi sull’opera». Ma chiede il confronto con Francia e Ue : Il primo ministro: «Tra Lega e M5S il clima è molto sereno e franco, nessun pericolo per l’Esecutivo». Ed esclude la crisi di governo

Tav - Conte : «Condividere i dubbi con Francia e Ue». Salvini sull'ipotesi crisi : «Vado fino in fondo» : È un atteggiamento assolutamente irresponsabile che crea danni all'economia, all'occupazione, al sistema produttivo e all'affidabilità internazionale. È ora di dire basta», conclude l'ex ministro.

Tav - scontro M5S-Lega sui bandi. Conte : 'Forti dubbi sulla convenienza dell'opera' | : Il premier si schiera e rilancia: "Parleremo con Francia e Ue". Poi ammette lo "stallo" sui bandi ma esclude una crisi di governo. Salvini: "Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio". Il ...

Tav - scontro M5S-Lega sui bandi. Conte : 'Forti dubbi sulla convenienza dell'opera' | : Il premier si schiera e rilancia: "Parleremo con Francia e Ue". Poi ammette lo "stallo" sui bandi ma esclude una crisi di governo. Di Maio: "Devono subito essere sospesi". Salvini: "Servono più ...

Tav - Conte : «Condividere i dubbi con Francia e Ue». Salvini sull’ipotesi crisi : «Vado fino in fondo» : Il premier parla dell’opera che spacca il governo gialloverde: «Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l’Italia ha bisogno». Ma il vice premier insiste: «Vediamo chi ha la testa più dura tra me e Di Maio. Nessun ministro della Lega firmerà per fermare i lavori»

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...