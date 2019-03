Fisica | INFN | studenti delle superiori alle prese con i veri dati del CERN in Lombardia

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sono quasi 300, quest’anno, gliscuolelombarde che da dopodomani (13 marzo), a cominciare da Pavia, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici delnelle Università di Pavia, Milano Statale e Milano Bicocca, grazie all’iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale diNucleare () e realizzata in collaborazione con gli Atenei lombardi. Il 14 marzo sarà la volta dell’Università di Milano Bicocca, il 18 marzo i ragazzi torneranno nell’Ateneo pavese e il 22 e 29 marzo andranno nell’Università Milano Statale. I ragazzi verranno accompagnati dai ricercatori in un viaggio alla scopertaproprietàparticelle ed esploreranno i segreti di LHC (Large Hadron Collider) del, dove nel luglio 2012 è stato scoperto l’ormai celebre bosone di Higgs.La giornata si suddivide in lezioni e ...

