Ecco Huawei P30 e Huawei P30 Pro in tanti render | mentre in rete sbuca il prezzo di P30

Ecco quale potrebbe essere il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro : Il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro potrebbe essere decisamente molto ricco. L'articolo Ecco quale potrebbe essere il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ e Huawei Mate 20 - Ecco i prezzi per acquistarli con TIM : Volete acquistare Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ o Huawei Mate 20 a rate con TIM? ecco tutti i prezzi e le opzioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ e Huawei Mate 20, ecco i prezzi per acquistarli con TIM proviene da TuttoAndroid.

Ecco le specifiche tecniche di Huawei Nova 4e in vista del lancio : Huawei Nova 4e verrà presentato in Cina il prossimo 14 marzo ed oggi è trapelato un foglio che ne riporta le specifiche tecniche. L'articolo Ecco le specifiche tecniche di Huawei Nova 4e in vista del lancio proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 base - Pro e Lite/ Ecco come saranno i tre nuovi smartphone in arrivo : Huawei P30: in arrivo tre nuovi modelli della fortunata famiglia di smartphone cinesi. Il lancio previsto per il 26 marzo a Parigi

Huawei Y6 Prime 2019 appare in rete : Ecco il nuovo smartphone di fascia bassa di Huawei : Huawei ha in cantiere un nuovo smartphone di fascia bassa: scopriamo alcune delle caratteristiche tecniche di questo nuovo Huawei Y6 Prime (2019). L'articolo Huawei Y6 Prime 2019 appare in rete: ecco il nuovo smartphone di fascia bassa di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime e promettenti foto scattate con lo zoom 10x di Huawei P30 Pro : Le prime presunte foto scattate dal sensore con zoom ottico 10x di Huawei P30 Pro sono comparse su Weibo: se si confermassero vere, le potenzialità del futuro smartphone top di gamma della compagnia cinese sarebbero davvero impressionanti. L'articolo Ecco le prime e promettenti foto scattate con lo zoom 10x di Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Disponibilità in Italia di Huawei Y7 (2019) : Ecco dove trovarlo : Arriva finalmente in Italia il nuovo Huawei Y7 (2019), rimasto per circa due mesi appannaggio del mercato cinese. Potrete trovarlo sul sito e nei negozi Unieuro, al prezzo di 199.90 euro e nelle colorazioni nero, blu e rosso. Volete dare un piccolo ripasso alla scheda tecnica? Ci sembra giusto, è passato troppo tempo dall'ultima volte che ne abbiamo parlato. Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD IPS con risoluzione HD+ da 6.26 pollici, ...

Huawei Mate X Ecco lo smartphone pieghevole 5G : ... in cui un'azienda cinese specializzata in display pieghevoli ha mostrato al mondo FlexPai , il primo smartphone con schermo flessibile presentato al mondo. La fretta di arrivare primi, non lo ha ...

Huawei Mate X : Ecco il Surface Andromeda targato Huawei : A distanza di appena tre giorni dal lancio di Samsung Fold ecco che arriva il turno di Huawei con il suo Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole targato Huawei. Il mercato dei dispositivi pieghevoli era ormai alle porte e nel giro di pochissimi giorni abbiamo avuto il piacere di assistere alla presentazione di non uno, ma ben due dispositivi: Samsung Fold e Huawei Mate X. Il primo ve lo abbiamo mostrato qualche giorno fa, e se con Samsung ...

Mwc 2019 - come funziona il pieghevole Huawei Mate X? Ecco il video : Barcellona – Huawei ha appena presentato il suo smartphone pieghevole Mate X, di cui abbiamo svelato qui tutte le caratteristiche e il prezzo (2299 euro). Abbiamo realizzato questo video esclusivo per mostrarvi come funziona il meccanismo di ripiegamento del pannello oled, dove sono collocate le tre fotocamere e tanti altri dettagli che niente meglio delle immagini può spiegare. The post Mwc 2019, come funziona il pieghevole Huawei ...

Smartphone pieghevoli - ma la cover? Ecco l’idea di Huawei : Huawei Mate X è il primo Smartphone pieghevole di Huawei, e l'azienda ha già pensato ad una cover protettiva: Eccola, in tutta la sua scomodità L'articolo Smartphone pieghevoli, ma la cover? Ecco l’idea di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Spifferate le specifiche Huawei P30 Lite : Ecco cosa ci aspetta : Dopo essersi mostrato in alcune immagini render che lo ritraggono abbracciato dalle cover Spigen, Huawei P30 Lite raddoppia la dose, passando per le certificazioni ricevute dal TENAA e dal MIIT, che, come riportato da 'mysmartprice.com', ci svelano buona parte delle specifiche tecniche che lo riguardano. Fermo restando che Huawei P30 e P30 Pro dovrebbero essere presentati il 26 marzo a Parigi, il fratello minore, che inizialmente si pensava ...

Huawei P30 Lite certificato da TENAA e MIIT : Ecco parte delle specifiche : In attesa del lancio, Huawei P30 Lite è stato appena certificato dal TENAA e dal MIIT, svelandoci così una parte delle sue specifiche tecniche. L'articolo Huawei P30 Lite certificato da TENAA e MIIT: ecco parte delle specifiche proviene da TuttoAndroid.

Dopo tre mesi di silenzio un segnale per Huawei P8 Lite 2017 TIM : Ecco l’aggiornamento B364 : Abbiamo dovuto attendere tanto, tantissimo, ma oggi 20 febbraio possiamo finalmente condividere buone notizie per i non pochi utenti che si ritrovano con un Huawei P8 Lite 2017. Il motivo? Dopo il nostro ultimo bollettino, che risale ormai a circa tre mesi fa, in queste ore possiamo finalmente concentrarsi su un nuovo aggiornamento. Le notizie trapelate finora sono frammentarie, ragion per cui si fa fatica a definire il pacchetto software come ...