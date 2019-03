Damiano Michieletto | «L’amore invecchiando migliora e si tinge di grazia»

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019)FalstaffDon PasqualeLa donna del lagoDer ferne KlangDi amore fra persone anziane se ne intende, uno dei registi teatrali italiani più richiesti nel mondo. E non per una questione anagrafica, perché lui di anni ne ha poco più di quaranta. Ma piuttosto perché su questo tema ha riflettuto – e fatto riflettere – in diverse sue regie di opere liriche. Nel suo Falstaff, ad esempio, ambientato nella casa di riposo voluta a Milano da Verdi. Ma anche nella sua Donna del Lago in cui la protagonista, rappresentata come una donna anziana, rivive il passato all’insegna della nostalgia. E infine nel suo Don Pasquale – dal 22 marzo ripreso all’Opera di Parigi – e in Der ferne Klang (Il suono lontano) di Franz Schreker, con cui dal 31 marzo debutta all’Opera di Francoforte.Una riflessione profonda la sua, che riscopre e comunica alcune ...

