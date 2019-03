C' è l' ntesa sui navigator tra governo e Regioni | passano da 6mila a 3mila

Reddito di cittadinanza - sui navigator intesa vicina tra governo e Regioni : MILANO - governo e Regioni sono vicini a trovare un'intesa sul ruolo dei Navigatior. Lo ha detto ha detto l'assessore al Lavoro della Lombardia, Melania Rizzoli. 'Si sta andando verso un'idea di ...

Intesa tra governo e Caf sul «reddito» - scontro sui tempi : Poste suggerisce dei «turni per lettera», in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del reddito di cittadinanza. Che sarà erogato agli inizi di maggio a chi avrà i requisiti per ottenerlo; termine leggermente slittato rispetto alla scadenza di fine aprile annunciata dal governo. Fino al 31 marzo (e poi ogni 6 del mese) le domande si potranno presentare anche tramite il canale dei Caf...

Trump vede vicina l'intesa sui dazi : Il punto, semmai, è quello di un'economia poco brillante. La Federal Reserve di Atlanta stima che la crescita del Pil del quarto trimestre 2018 non è andata oltre l'1,4%. Il 2019 potrebbe andare ...

Intesa Sanpaolo punta sui giovani con le figurine Panini : Conquistare i giovani anche con il linguaggio dello sport e delle passioni. Anche per questo, Intesa Sanpaolo, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di collaborare con il gruppo Panini per ...

Usa - Trump crede nell'intesa con la Cina : slitta l'ultimatum sui dazi : ... che sottolineano come molti siano ancora gli ostacoli da superare e come soprattutto restino notevoli distanze sul fronte delle riforme strutturali dell economia cinese chieste a gran voce dall ...

Domenica In - su Rai Play sparisce l'intervista a Montesano. L'attore aveva scherzato sui Cinque Stelle (Video) : Chi avesse tempo e voglia di rivedersi su Rai Play l’ultima puntata di Domenica In scoprirebbe che la durata dell’appuntamento del 3 febbraio è di due ore e quaranta invece delle oltre tre ore tradizionali.Il motivo è presto spiegato e si può sintetizzare in un unico termine: sforbiciata. Ad essere tagliato da cima a fondo è stato infatti l’intervento di Enrico Montesano, che nella versione originale è arrivato dopo l’intervista doppia a ...

Riforma pensioni - Quota 41 prossimo obiettivo : intesa tra Lega e M5S - ma non sui tempi : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da pochi giorni ed è stato subito un successo visto il gran numero di domande presentati agli sportelli Inps da parte di tutti quei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti dei 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il primo passo per superare la tanto odiata Riforma Fornero è stato compiuto e il nuovo esecutivo giallo-verde starebbe puntando ad una ...

San Paolo - c'è l'accordo sui debiti ?e l'intesa per la nuova convenzione : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha firmato l'accordo che chiude le partite debiti-crediti tra il club azzurro e il Comune di Napoli per lo stadio San Paolo fino al 2015/16....

Sea Watch - intesa totale Lega-M5s : ma sui migranti lo stallo non è "colpa dell'Europa" : La strategia messa a punto dal Viminale trova il pieno sostegno del Movimento 5 stelle: "Sequestro nave, poi tutti...