Biathlon | il calo di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi Per la Coppa servono risultati

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) L’Italia non ha mai vinto unadel Mondo generale dinella sua storia.si stanno battendo da inizio stagione per un obiettivo storico: quando mancano cinque gare alla conclusione, le azzurre si trovano ancora in vetta alla classifica.Il vantaggio sulle più immediate inseguitrici si è tuttavia decisamente assottigliato. La corsa alla sfera di cristallo appare più aperta che mai: considerando gli scarti,può gestire 14 punti di vantaggio su, 39 su Kuzmina e 48 su Olsbu. Non sono pochi, ma nemmeno tanti. Abbiamo visto come possa bastare una prova completamente sbagliata, con contemporaneo successo di un’avversaria diretta, per ribaltare tutto.E’ palese come le nostre portacolori siano alle prese con un evidentedi forma e prestazioni: dopo la tappa di casa di Anterselva, gli scenari sono mutati e ...

OA_Sport : L'evidente crisi di risultati (e al poligono) di Lisa Vittozzi e soprattutto Dorothea Wierer dopo Anterselva. Per v… -