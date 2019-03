ilsole24ore

(Di domenica 10 marzo 2019) La procedura di gara può partire, sia pure in una fase iniziale di preselezione. E i fondi Ue sono salvi, almeno per ora. Telt farà quello che aveva in programma di fare. Con tanto di «clausola di dissolvenza», vale a dire «la facoltà per la stazione appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi oneri per la stazione appaltante stessa né per gli Stati»...

eziomauro : Tav, Conte: 'Niente gare, solo attività preliminari'. Ma domani Telt fa partire i bandi - sole24ore : Tav, gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini - sole24ore : Tav, gare al via come previsto. Ecco perché ha vinto Salvini -