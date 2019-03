Talent scout calcio – William Saliba : William Saliba è un giovane Talento francese, di origine africana, che si sta formando nelle fila del Saint Etienne.Il ragazzo, classe 2001, è un difensore centrale dallo stile di gioco semplice ed elegante e sta vivendo la sua prima stagione da giocatore professionista nella Ligue 1 francese.William Saliba – la carriera:William Saliba cresce calcisticamente nella squadra della sua città, il Bondy, e a 15 anni viene prelevato dal Montfermeil ...

Talent scout calcio – Joshua Zirkzee : Joshua Zirkzee è un giovane Talento olandese che si sta formando nelle giovanili del Bayern Monaco.Joshua studia da bomber e ha tutte le carte in regola per diventare il futuro numero 9 della squadra Bavarese.Il ragazzo, classe 2001, è un attaccante centrale che segna e fa segnare; un attaccante moderno che sa fare reparto e che riesce costantemente a mettere in apprensione tutta la retroguardia avversaria.Joshua Zirkzee – la carriera:Joshua ...

Talent scout calcio – Gianluca Gaetano : Per la 25esima puntata della rubrica Talent scout de “La Notizia Sportiva” vorremmo descrivervi un Talento italiano:Gianluca Gaetano.Un ragazzo classe 2000 che speriamo possa, proseguendo il suo percorso di crescita professionale, diventare una stella del panorama calcistico italiano e internazionale.Gianluca Gaetano è un giovane Talento napoletano che milita nella primavera del club campano.Indossa la maglia con il numero 10 sulle spalle, ha ...

Talent scout calcio – In-beom Hwang : In-beom Hwang è un giocatore di Talento sud coreano che si appresta a vivere la sua prima stagione da protagonista nella Major League Soccer.Il ragazzo, classe 96, è un centrocampista centrale, molto abile con entrambi i piedi che ha conquistato, a suon di belle giocate, molti degli osservatori presenti alla recente Asian Cup e ha convinto la società americana del Vancouver Whitecaps a puntare forte su di lui.In-beom Hwang è stato il punto di ...

Talent scout calcio – Thierry Correia : Thierry Correia è un difensore portoghese di Talento che si sta mettendo in mostra nel campionato portoghese Under 23.Il ragazzo, è un destro naturale ed in campo è un moto perpetuo sulla fascia di competenza sia essa la destra, la sua preferita, o la sinistra, che non predilige ma su cui comunque si destreggia in maniera egregia.Correia è il prototipo del terzino moderno; infatti oltre ad essere molto dinamico e preparato atleticamente ...

Talent scout calcio – Komal Thatal : Komal Thatal, indiano classe 2000, è un giovane Talento calcistico molto frizzante che si sta mettendo in luce nella Indian Super League.Il ragazzo, è un destro naturale ed in campo trasuda tanta voglia di creare spettacolo. Il folletto indiano, per chiamato così per la sua vivacità e velocità con cui intende il gioco del calcio, si ispira, per movimenti e tocco di palla ai fenomeni che calcano i campi di gioco dei maggiori campionati europei ...

Talent scout calcio – Diego Palacios : Diego Palacios, ecuadoregno classe 1999, è una delle recenti rivelazioni dell’ultimo Sudamericano Sub20.Mancino brevilineo dotato di tanto dinamismo e caparbietà è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero nella propria squadra.Diego Palacios – la carriera:Comun denominatore della carriera di Palacios è la capacità di conquistarsi la fiducia dell’allenatore e la maglia da titolare. È accaduto alla prima stagione in LigaPro con l’Aucas ...

Il Talento dello Scout : Luka Jovi - attaccante dell'Eintracht Frankfurt : Jovi deve vincere una concorrenza spietata per essere un titolare nella Serbia, ma ha già esordito nella Coppa del Mondo FIFA del 2018 subentrando dalla panchina sul finale della sfida col Brasile. ...

Talent scout calcio – Dominik Szoboszlai : Dominik Szoboszlai, classe 2000, è un giocatore di Talento ungherese, che sta brillando nella Bundesliga austriaca.Il ragazzo Magiaro è un centrocampista centrale, dinamico e dotato di un’intelligenza tattica sopra la media e può essere utilizzato in tutta la linea centrale del campo: come play basso, ruolo che predilige, come mezzala o come trequartista senza che questo ne infici la qualità offerta sul terreno di gioco.La sua duttilità ...

Talent scout calcio – Juan Foyth : Nato a La Plata, in Uruguay, nel gennaio del 1998, Juan Foyth, è un difensore centrale di ottima prospettiva.Cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, l’Estudiantes, Foyth raggiunge, dopo aver impressionato nelle categorie giovanili per carattere e modo di intendere ruolo di centrale difensivo, la prima squadra a 19 anni.Poche partite nella Primera Division sono sufficienti per accaparrarsi l’attenzione da parte di molti Talent ...

Talent scout calcio Mohanad Ali – il fenomeno iracheno : Nato a Baghdad nel giugno del 2000, Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari, meglio noto come Mohanad Ali è:La speranza del calcio iracheno.Un Talento calcistico.Un predestinato.Un’attaccante di razza, caparbio e affamato di goal, che a suon di belle prestazioni sta attirando su di sé l’attenzione di tutti i canali multimediali, dei giornalisti e di tutti gli addetti ai lavori tanto da essere accostato ad alcuni dei più importanti top-club europei.Si ...

Talent scout calcio – Abdul Salam Jiddou : Abdou Salam Jiddou, classe 2000, è una delle più belle realtà emerse dal recente Campionato Mondiale Under 17.Originario del Mali, Salam, è un trequartista puro. Un giocatore tutto estro e improvvisazione.Il ragazzo ha militato fino a qualche mese tra le fila del Guidars FC, squadra africana del suo paese, scendendo in campo con la spensieratezza e la sfrontatezza di chi ancora non è vincolato a schemi e tattiche.Di chi è ancora non deve ...

Talent scout calcio – Ilaix Moriba – il nuovo Pogba : Ilaix Kourouma Moriba, classe 2003, non è semplicemente un giovane calciatore di Talento. E’ un predestinato. Una stella.Ilaix Moriba, spagnolo di origine guineana, è considerato, da molti addetti ai lavori, una tra le più luminose promesse calcistiche del palcoscenico internazionale.Il ragazzo si sta formando nelle giovanili del Barcellona e quest’anno ha avuto la possibilità di esordire nella Youth League, la Champions League dei ...

Talent scout stranieri 'a caccia' di medici italiani : Come avviene nel mondo dello sport, questi osservatori 'fiutano' i candidati in convegni o congressi e scelgono i professionisti con i punteggi di laurea e specializzazione migliori. Poi scatta il '...