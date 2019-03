Precipita un aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi | ci sarebbero vittime 

Etiopia - Precipita aereo con 157 persone a bordo : Un boeing 737 della Ethiopian Airlines si è schiantato mentre era in volo tra Addis Abeba e Nairobi, in Kenya. L'aereo è scomparso dai radar 6 minuti dopo il decollo ed è precipitato in una zona che dista 48 chilometri dalla capitale. A bordo 149 passeggeri e 8 persone dell'equipaggio.Continua a leggere

Aereo di linea Precipita e si schianta con 157 passeggeri a bordo : «Ci sono vittime» : Un Aereo dell'Ethiopian Airlines è precipitato e si è schiantato mentre era diretto a Nairobi. Lo ha comunicato il premier dell'Etiopia aggiungendo che «ci...

Incidente aereo in Colombia : velivolo prende fuoco e Precipita - “non ci sono superstiti” : Incidente aereo in Colombia: 14 persone avrebbero perso la vita, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono la presenza di superstiti. Il velivolo era un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio: il pilota ha segnalato un’emergenza alle 10:40 di ieri ora locale (16:40 in Italia) e ha cercato di effettuare un ...

Colombia - Precipita aereo. 12 morti : 21.42 Sono morte almeno 12 persone nello schianto di un aereo di linea regionale nella Colombia centrale. Lo ha riferito l'autorità per la sicurezza civile. L'aereo, un Douglas Dc3, aveva inviato una richiesta di soccorso. Il pilota ha tentato un atterraggio di fortuna. I rottami sono stati trovati nei pressi di Villavicencio. I passeggeri sarebbero morti tutti nell'incendio del velivolo. Non sono ancora note le cause dell'incidente.

Aereo Amazon Precipita in mare - gli istanti prima dello schianto : “È successo in 18 secondi” : È precipitato in soli 18 secondi il Boeing 767 cargo al servizio di Amazon Prime Air, disintegratosi lo scorso 24 febbraio nelle acque della Trinity Bay, in Texas, mentre stava per atterrare al George Bush Intercontinental Airport di Houston, in arrivo da Miami. È quanto si vede nelle drammatiche immagini diffuse dallo sceriffo della Contea di Chambers: poco prima di schiantarsi in acqua, il filmato ha mostrato un'enorme nuvola che si innalza ...

Precipita aereo da turismo - due feriti : Precipita aereo da turismo, due feriti a Montalto Dora. Sul posto elisoccorso del 118 per prestare soccorso alle persone a bordo. Precipita aereo da turismo Un piccolo aeroporto da turismo è ...

Usa : aereo cargo di Amazon Precipita nella baia di Houston : Un Boeing 767-300F cargo di Amazon Prime Air, la compagnia del colosso dell´e-commerce Amazon, è precipitato nelle acque della Trinity Bay, di fronte a Houston, in Texas, mentre stava per atterrare al ...

Aereo di Amazon Prime Air Precipita in Texas : “Non ci sono sopravvissuti” : Un Boeing 767 cargo in volo per Amazon Prime Air è precipitato nelle acque della Trinity Bay, in Texas. Nessuno è sopravvisuto: a bordo pare ci fossero 3 persone, tra pilota e membri dell'quipaggio. Tra le possibili cause, il maltempo. "Le nostre preghiere vanno a chi non ce l'ha fatta e alle loro famiglie".Continua a leggere

Aereo cargo di Amazon Prime Air Precipita nella baia di Houston : Incidente per un Aereo di Amazon a Houston. Il Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air , la compagnia del colosso dell'e-commerce Amazon, è precipitato nelle acque della Trinity Bay, di fronte a Houston, ...

La scaletta dell'aereo si spezza - i passeggeri Precipitano nel vuoto in Siberia : La scaletta dell' aereo crolla improvvisamente, una parte si spezza in due, e i passeggeri precipitano nel vuoto. Il grave incidente è avvenuto ieri mattina su un volo in partenza da Barnaul , Siberia ...

Siberia - la scaletta dell?aereo si spezza : passeggeri Precipitano nel vuoto : La scaletta dell?aereo crolla improvvisamente, una parte si spezza in due, e i passeggeri precipitano nel vuoto. Il grave incidente è avvenuto questa mattina su un volo in partenza da...

Emiliano Sala - suo il corpo ritrovato nell’aereo Precipitato nella Manica : Emiliano Sala – Si sono spente definitivamente le residue speranze di un miracolo. Pochi minuti fa infatti la BBC ha annunciato che il corpo ritrovato all’interno dell’aereo precipitato nel canale della Manica lo scorso 21 gennaio appartiene al giocatore Emiliano Sala. Un volo terminato in tragedia quello dell’attaccante argentino che avrebbe dovuto trasportarlo da Nantes […] L'articolo Emiliano Sala, suo il corpo ...

Emiliano Sala - individuato un corpo nell'aereo Precipitato nella Manica : giallo sull'identità : È stato individuato un corpo nell'aereo ritrovato sul fondo del canale della Manica, lo stesso che trasportava il giocatore argentino Emiliano Sala. La conferma è arrivata dal Dipartimento dei ...

California - aereo da turismo Precipita su una casa : 5 morti e 2 feriti : Un piccolo aereo da turismo si è schiantato su una casa in California, provocando un incendio e la morte del pilota e di quattro persone che erano nell’abitazione. L'incidente, di cui non sono state ancora chiarite le cause, è avvenuto pochi minuti dopo che l'aereo si era levato in volo dall'aeroporto municipale di Fullerton.Continua a leggere