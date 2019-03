Moto3 – Erroraccio per Fenati in Qatar | Romano sconta la Long Lap Penalty | ma aveva

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Uncosta caro a: il pilota 23enne non capisce il warning elaLapnon richiesta Il primissimo Gp della stagione 2019 del Motomondiale sta regalando spettacolo e forti emozioni sin dalle prime sfide. In attesa di vedere in pista i campioni della categoria regina, sono stati i piloti dellaad aprire le danze e disputare il Gp del, caratterizzato dalle cadute e da una bellissima bagarre di gruppo in testa.Non è mancato qualche errore… grossolano:, mentre lottava con i migliori, in terza posizione, ha ricevuto sullo schermo della sua moto un warning, per “track limits”. Il messaggio è stato mal interpretato dal 23enne di Ascoli Piceno che hato laLap Penaty, finendo così troppo lontano e chiudendo la sua gara al nono posto, anzichè su un possibile podio.L'articolo...

Sport_Fair : Un errore che è costato carissimo a Fenati al #QatarGp - samuele_panzeri : Bella bella bella questa #Moto3 Peccato Antonelli, molto bene Vietti e Dalla Porta. Sarà un campionato tirato. M… -