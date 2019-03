Marco Travaglio - la valanga di insulti su Matteo Salvini : "Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi..." : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: "La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata". Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, livorosa tirata contro Matteo Salvini. E l'annuncio del premier Giuseppe Conte del rinvio dei bandi di gara

Marco Travaglio sul Fatto : "È bastato che Di Maio evocasse la crisi e Salvini è tornato a cuccia" : Bel tempo per i 5 stelle, nuvole sparse per la Lega. Così Marco Travaglio legge il barometro del Governo gialloverde all'indomani della battaglia sul Tav Torino-Lione, una partita che, scrive il direttore del Fatto Quotidiano, "non è afFatto finita, anzi è appena cominciata", perché "nessuno ha ancora vinto né perso".Quello che è cambiato è l'equilibrio nei rapporti fra alleati, M5S e ...

Marco Travaglio - la vergognosa prima pagina dopo il vertice sulla Tav : "Salvini con il bancarottiere" : Trovare ancora argomenti vagamente credibili per bloccare la Tav Torino-Lione è ormai impresa sempre più complicata. Lo sa fin troppo bene Marco Travaglio che, dopo aver sfornato per settimane cifre deliranti per dimostrare che conviene più il trasporto sui tir rispetto ai treni, si è aggrappato ai

Marco Travaglio - grillino disperato : appello a Zingaretti e Pd per salvare il M5s da Salvini : Il fatto che il M5s, nella sua disastrosa parentesi al governo, si sia assai indebolito non sfugge neppure a Marco Travaglio. Lo conferma nella chiusa del suo editoriale su Il Fatto Quotidiano di martedì 5 marzo: i grillini "si sono indeboliti parecchio (anche col loro contributo). Ma a guadagnarci

Marco Travaglio - il clamoroso attacco ai giudici : "Spocchiosi e ipocriti - fanno un favore a Matteo Salvini" : Marco Travaglio sferza un ferocissimo attacco ai giudici: "Se qualcuno vuole capire perché Salvini continua a fare incetta di elettori di destra, centro, sinistra e 5Stelle, ma anche perché i 200 mila che ieri hanno manifestato a Milano contro il razzismo non trovano rappresentanza politica, si facc

Festival del Giornalismo di Perugia - 300 eventi in programma dal 3 al 7 aprile. Tra gli ospiti Peter Gomez e Marco Travaglio : Dalla Trattativa Stato-mafia alle migrazioni, dalla corruzione alle battaglie femministe, passando per i conflitti che insanguinano il pianeta e il ruolo centrale dell’informazione nella democrazia. Ma anche i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e il ruolo delle tecnologie. Sono solo alcuni dei tanti temi che verranno affrontati al Festival del Giornalismo di Perugia, in programma dal 3 al 7 aprile nel centro storico ...

Marco Travaglio non s'accorge del disastro M5s in Sardegna : incredibile - di cosa scrive proprio oggi sul Fatto : Un brutto momento per i grillini ma ancor più terribile per Marco Travaglio, ideologo e capo-ultrà del Movimento 5 Stelle, il quale sostiene in ogni modo possibile il partito dalle colonne del suo Fatto Quotidiano. Già, il voto in Sardegna è stata un'ecatombe per Luigi Di Maio e pentastellati, un cr

Alessandro Sallusti condannato per diffamazione. Chiamò Marco Travaglio "cretino col botto" : Il direttore de il GiornaleAlessandro Sallusti è stato condannato per aver diffamato Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Sallusti definì Travaglio "cretino col botto" e "gazzettiere amico delle procure", in un editoriale apparso sul suo quotidiano il 28 novembre 2012.La condanna prevede una multa di 700 euro per Sallusti, la pubblicazione della sentenza sul Giornale, risarcimenti danni per una cifra di 18.000 euro a ...

Diffamazione : Alessandro Sallusti dovrà risarcire Marco Travaglio : Il Tribunale penale di Sassari ha condannato il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, per aver diffamato Marco Travaglio, direttore de il Fatto quotidiano, definendolo 'cretino col botto' e '...

Marco Travaglio e Vauro - la vergogna indecente su Roberto Formigoni : come lo umiliano in prima sul Fatto : Formigoni in mutande da bagnante davanti al carcere di Bollante. E la scritta: "Glielo spieghi tu che questo è un bagno penale?". Così Vauro ridicolizza in prima pagina sul Fatto Quotidiano l'ex governatore della Lombardia, finito in gattabuia per corruzione. Formigoni deve scontare la condanna a ci

Renzi firma in pubblico la querela per Marco Travaglio : "La prima è per Marco Travaglio". Matteo Renzi, oggi a Torino, ha firmato davanti alla platea del Lingotto la prima delle querele che, nei giorni scorsi, aveva promesso di fare entro il 22 febbraio. "Sono orgoglioso e fiero dei miei genitori. Non ho niente di cui vergognarmi perché conosco i fatti", ha aggiunto l'ex premier, nella città della Mole per presentare il suo libro "Un'altra strada". "Non perdiamo tempo con il ...

Otto e Mezzo - crisi isterica di Marco Travaglio : "Matteo Salvini? Roba demenziale" : Teso, anzi tesissimo. Si parla di Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano vive come un dramma i guai in cui si è cacciato il "suo" M5s. Nel mirino del direttore e ideologo pentastellato, ancora la questione Diciotti e la richiesta di proceder

Marco Travaglio ne dice una giusta : "Il M5s ha più cu*** che anima. Con questo Pd..." : Scrive Marco Travaglio nel suo editoriale di giovedì 21 febbraio su Il Fatto Quotidiano, che "i grillini hanno più cu*** che anima". E per una volta non ce la sentiamo di dissentire da questa espressione che lui stesso definisce "per dirla alla francese". Perché l'anima, ormai, i 5 Stelle, se la son

Marco Travaglio : "Salvini - Di Maio e Renzi : tutti posseduti da Berlusconi" : tutti posseduti da Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, il direttore Marco Travaglio dipinge tutti gli attuali leader politici, sia di maggioranza che di opposizione, come se fossero "posseduti" dal Cav. "Il 18 febbraio è la classica data da segnare in nero sul calendario. Gli storici la ricorderanno come il primo giorno dell'ennesima resurrezione di B. Nel giro di un'ora, fra le 21 e le 22, tutto il fronte politico ...