Lei sembra un maschio E per i giudici non è stupro

Io sono Mia - Loredana Bertè : 'Rivedere Mimì è stato doloroso - Serena sembrava Lei' : Vederla nei panni di Mimì ' è stato un colpo al cuore ' . Loredana Bertè ricorda le sue emozioni in occasione del film 'Io sono Mia' trasmesso su Rai 1 che racconta la vita di Mia Martini, ...

Nozze di titanio per Dante e Angela : “99 anni lui e 91 Lei - sembrano due fidanzatini” : Convolati a Nozze il 12 febbraio del 1949, dopo che lui era tornato dalla guerra, quella del 99enne Dante Unti e della moglie 91enne Angela Vellutini, è una storia d’amore che dura da settanta anni. La coppia vive nella provincia di Lucca e oggi festeggia le cosiddette Nozze di titanio con i tre figli e i sei nipoti.Continua a leggere

Sanremo : Patty Pravo & Briga e le critiche su di Lei - 'sembra una nana rasta cinese' : Nella serata tra il 7 e l'8 febbraio è andata in onda la terza diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto la cantante dalla fulva chioma Ornella Vanoni presentarsi sul palco del Teatro Ariston, nelle vesti di 'valletta d'eccezione'; quest'ultima, in coppia con Virginia Raffaele, ha presentato la canzone di Patty Pravo e Briga, dal titolo 'Un po' come la vita'. Il video musicale ufficiale della ballad rap del duo musicale in questione è ...

Andreas Muller e Veronica Peparini 'Mossi e forti' : l'ex di Lei sembra punzecchiarli : Iniziano ad essere quasi all'ordine del giorno le dimostrazioni d'affetto che Andreas Muller fa a Veronica Peparini sui social network. Dopo un periodo di silenzio e riservatezza sul gossip che li voleva in coppia, la maestra e l'allievo di Amici sembra abbiano deciso di uscire allo scoperto anche pubblicamente; su Instagram, infatti, cominciano ad essere un bel po' i video e le foto che entrambi postano in cui sono vicini e molto complici. ...

Isola dei Famosi - spuntano le foto di Taylor Mega. "Ma non sembra Lei" : Taylor Mega è sicuramente uno dei personaggi più "interessanti" di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Già nel corso della prima puntata, infatti, ha dato molti spunti sui quali "riflettere". Oltre al suo look decisamente hot che lasciava poco all'immaginazione, anche le sue parole prima di arrivare in Honduras hanno fatto discutere. "Tre settimane, torno a casa e conquistiamo il mondo", dice in un filmato pubblicato su Instagram. E apriti ...