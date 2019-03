La misteriosa storia di un gasdotto che può finire in un tunnel

ilfoglio

(Di domenica 10 marzo 2019) Tra i progetti che si aggirano per il mediterraneo, uno è unda Cipro alla Puglia. 2.200 chilometri, capacità fino a 20 miliardi di metri cubi di gas all’anno (per farvi un’idea, in Italia ne consumiamo all’anno poco più di settanta), costo 6 miliardi e un qualche finanziamento europeo già

TriskellEdiz : 'È una storia intrigante, misteriosa, erotica e molto avvincente sin dal prologo, dove a fare da padrone sono la ve… - BenAreyou : A quanto pare la misteriosa Cat era ancora fidanzata a dicembre, i due stavano insieme da un po' dite che ha lascia… - severinocolombo : #abucadei libro #laragazzachevolevasalvareilibri pubblica #rizzoli di #klaushagerup disegni di #lisaaisato #norla… -