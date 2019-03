Cent' anni fa l' accordo sulle 8 ore di lavoro | sul palco in 25 affreschi un secolo di lotte

Morto Jan-Michael VinCent - attore star di Un mercoledì da leoni : aveva 73 anni - era malato da tempo : Il cinema di Hollywood è in lutto: è Morto Jan-Michael Vincent , popolare attore divenuto celebre per le interpretazioni in film come Un mercoledì da leoni e in serie tv come Airwolf - Tuono d'Acciaio ...

BETH ORTON/ "Central Reservation" 20 anni dopo : un capolavoro che rimane intatto : Central Reservation della cantautrice inglese BETH ORTON usciva vent'anni fa questo mese, ne ripercorriamo il contenuto e la storia

Netflix sfida “Gabo” e prova a portare Cent'anni di solitudine sullo schermo : Tra le varie serie su Pablo Escobar e la israeliana “Quando gli eroi volano”, su Netflix ormai spopolano i telefilm ambientati in Colombia. Partendo forse da questa constatazione, adesso il colosso della tv via Internet ha deciso di puntare sull’opera colombiana più famosa di tutte: nientemeno che “

Fertilità : vitrificare prima dei 35 anni aumenta del 40% la perCentuale di riuscita rispetto ad un'età più avanzata : La preservazione della Fertilità ha significato un gran passo in avanti per la medicina della riproduzione. In questo modo, pazienti con diagnosi di cancro che devono sottoporsi ad un trattamento di chemioterapia o radioterapia che potrebbe danneggiare la propria Fertilità, o quelle donne che sentono ancora lontano il tic tac del proprio orologio biologico e non vogliono rinunciare ad essere madri in futuro con i propri gameti, possono fare ...

Vent'anni senza Stanley Kubrick - l'ultimo grande regista del NoveCento : Secondo molti, il più grande. Uno dei registi che ha creato il mito dell'autore, trapiantandolo nel cuore di una Hollywood in crisi, tra la fine dell'epoca classica e il tentativo di presa del potere ...

