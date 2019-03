Tim | Cdp continua a salire | ora è all' 8 | 7%

Tim - Cdp sale ancora nel capitale e si porta al 7 - 1% : Milano, 1 mar., askanews, - La Cassa Depositi e Prestiti sale ancora in Tim e si porta al 7,1% dal precedente 5%. Lo si apprende da un filing depositato alla Sec, la Consob statunitense. Un ...

Piazza Affari la più positiva d'Europa - Tim + 10% dopo l'annuncio di Cdp : La Borsa di Milano apre la settimana in lieve rialzo e tocca in mattinata il + 0,29% a 20.275 punti. Segnale positivo anche dallo spread: il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli ...

Tim al top fra le Blue Chip sempre per voci su CDP : Si conferma in rally TIM che scambia in Borsa in rialzo del 3%, collocandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo continua a beneficiare della scommessa di un aumento della partecipazione di ...

Il destino di Cdp - Tim e l'inganno del "territorio" : Braaaaavi! Forza, spalanchiamo queste porte al mondo vero dei piccoli della provincia. Quando gli chiedono del modello, veniamo a scoprire che il primo abbozzo si è avuto con la tragedia del ponte ...

Tim - +6 - 4% - sugli scudi in Borsa - Cdp pronta a salire : Milano, 15 feb., askanews, - La mossa di Cdp, che aumenterà la quota in Tim, ha messo le ali al titolo del gruppo di tlc in Borsa, che ha chiuso la seduta con un balzo del 6,4% a 0,5136 euro, sui ...

La Cdp verso il raddoppio in Tim. Il titolo scatta a Piazza Affari : Milano. Lo scatto di Telecom Italia (+7 per cento) riesce a portare in positivo Piazza Affari, dopo un'apertura di seduta piuttosto debole in linea con le altre Borse europee, e accende i riflettori sulla grande svolta del gruppo delle tlc, dopo che la Cassa Depositi e prestiti ha deciso di rafforza

Europa poco mossa - a Piazza Affari scatta Tim con Cdp pronta a crescere : Andamento dello spread Btp / Bund Debole Tokyo, pesano dati Usa e rafforzamento yen Chiusura in netto calo, intanto, per la Borsa di Tokyo che ha risentito anch'essa dei dati deludenti sull'economia ...

Cdp sale in Tim - il titolo vola a Piazza Affari : MILANO - Ancora una notizia sull'evoluzione dell'azionariato in perenne litigio muove il titolo di Tim a Piazza Affari. All'apertura dei mercati, l'azione della compagnia telefonica ha segnato un ...

Tim - Cdp pronta a salire al 10% Il titolo fa boom a Piazza Affari : Cdp vede il 10% in Tim e fa scudo contro Vivendi. I vertici della società pubblica che, tra le altre cose, gestisce il risparmio postale, ha tracciato per il gruppo telefonico un disegno industriale preciso: dare vita a una società delle reti di nuova generazione Segui su Affaritaliani.it

CDP - il Cda delibera aumento partecipazione in Tim : Cassa Depositi e Prestiti, CDP, aumenterà la propria quota in TIM . Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'acquisto di ulteriori azioni della società di telecomunicazioni. "Tale ...

Tim : CDP pronta ad un aumento di quota : Cdp è pronta ad incrementare la sua quota in Tim, oggi poco sotto al 5 per cento. Il cda, riunitosi oggi a Roma, "ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di ulteriori azioni di Tim" si legge in una nota.Cdp non dichiara quanto intende acquistare ma "l'investimento - precisa in una nota - si pone in una logica di continuità con gli obiettivi strategici sottesi all'ingresso nel capitale di Tim deliberato dal Consiglio di ...