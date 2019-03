Telecom Italia | Cdp sale all' 8 | 7%

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a -1 - 1% - Telecom Italia a +1% - 7 marzo 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale sale Telecom Italia, mentre perde terreno Fca

L'indice del settore telecomunicazioni dà qualche segnale positivo - +0 - 50% - - Telecom Italia mostra qualche piccolo spunto positivo : Senza slanci il comparto telecomunicazioni in Italia che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' indice dei giganti europei delle telecomunicazioni , che ...

Telecom/ Da azienda e Cdp una nuova speranza per le tlc in Italia : Recenti dichiarazioni di Luigi Gubitosi e Fabrizio Palermo fanno ben sperare non solo per TELECOM Italia, ma anche per il nostro sistema-Paese

BORSA ITALIANA OGGI/ Telecom Italia a +2 - 1% - Moncler a -2 - 2% - 5 marzo 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale salgono Telecom Italia e Saipem. Male Moncler

Exploit del comparto Telecomunicazioni in Italia - +1 - 58% - - giornata euforica per Telecom Italia : Si muove a passi da gigante l' indice del settore Telecomunicazioni che fa anche meglio dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni , con un guadagno di 183,9 punti dopo che ieri ha ...

Piazza Affari : risultato positivo per Telecom Italia : Bene la compagnia telefonica , con un rialzo dell'1,91%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'...

Telecom - Cdp mollerà Elliott L'Italia porta a casa la rete veloce : L'attuale stallo tra Vivendi, Elliott e Cassa depositi e prestiti su Telecom Italia e lo sviluppo della rete in fibra non giova a nessuno dei tre protagonisti. Ecco perchè, mentre proseguono le manovre di avvicinamento all'assemblea del 29 marzo prossimo, si fa strada l'ipotesi di un'astensione di Cdp alla richiesta di Vivendi di rimuovere 5 consiglieri del Cda di Telecom Italia nominato lo scorso anno da Elliott. ...

Accordo Vodafone Telecom per le reti mobili e il 5G in Italia : Vodafone Italia (“Vodafone”) e il Gruppo Telecom Italia (“TIM”) intendono avviare una partnership per la condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisone degli apparati attivi della rete 4G e ampliare l’attuale Accordo di condivisione passiva; la partnership potrà consentire un più rapido sviluppo del 5G, su una più ampia area geografica e ad un costo inferiore Le due società intendono cooperare per adeguare le ...

Borsa Italiana oggi/ Telecom Italia a +3% - Atlantia a -1 - 3% - 22 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale svetta Telecom Italia. Rimbalza invece Juventus

I buy di oggi da Autogrill a Telecom Italia : ..., Gamenet con target di 11,60 euro in vista di un potenziale di deleverage annuo di 50-55 mln di euro e in scia alla conferma della politica di dividendi indicata al mercato prima dell'operazione ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Telecom Italia a +3 - 7% - Juventus a +2 - 1% - 22 febbraio 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale svetta Telecom Italia. Rimbalza invece Juventus

Brillante il comparto Telecomunicazioni in Italia - +4 - 88% - : Preme sull'acceleratore l' indice del settore telecomunicazioni , mentre mostra un andamento in lieve rialzo l' indice dei giganti europei delle telecomunicazioni . Il FTSE Italia Telecommunications ...

Limature per il comparto Telecomunicazioni in Italia - -0 - 68% - - seduta moderatamente negativa per Telecom Italia : Registra una modesta discesa l' indice del settore Telecomunicazioni , mentre l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Telecommunications ...

Telecom ITALIA/ I "consigli" di Orange e Deutsche Telekom : Cdp intende aumentare la propria partecipazione in TELECOM ITALIA, una mossa che lascia presagire una svolta sulla rete tlc