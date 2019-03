ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2019) Corriere dello Sport contro Monchi e Di Francesco La rassegna stampa sul terremoto allaè piuttosto densa. Spicca la posizione favorevole del Corriere dello Sport che evidentemente non vedeva l’ora di sbarazzarsi di Di Francesco e soprattutto di Monchi. Ci sono due articoli piuttosto indicativi. Uno di Alberto Polverosi che è un elogio di Claudio Ranieri l’allenatore chiamato per provare ad acciuffare il quarto posto che vale la Champions: un milione di euro per dodici partite. L’altro è di Giancarlo Dotto che è quasi uno sfogo contro Monchi e Di Francesco, e propone De Rossi per la panchina dellaUfficiale: Claudio #Ranieri è il nuovo responsabile tecnico dell’#AShttps://t.co/iIPFZjzkRW pic.twitter.com/sNLrZIHZGb— AS(@OfficialAS) March 8, 2019L’articolo di Polverosi comincia con un aneddoto:Valencia, tarda ...

DiMarzio : Ufficiale: #Ranieri è il nuovo allenatore della #ASRoma. 'Sono a casa', dice. Lo accolgono #Pallotta e #Totti: le l… - SSCNapoliNews : Pallotta dice addio all’internazionalizzazione, la Roma ai romanisti - napolista : Pallotta dice addio all’internazionalizzazione, la Roma ai romanisti Il Corriere dello Sport elogia la scelta di Ra… -