Napoli | racket alla pizzeria Di Matteo in via Tribunali | 4 arresti

Napoli - racket alla pizzerie Di Matteo in via Tribunali : 4 arresti : Gli esercenti da due anni erano costretti a versare settimanalmente il pizzo a esponenti del clan Sibillo. Operazione dei carabinieri

Napoli - racket alle pizzerie di via Tribunali : 4 arresti : Gli esercenti da due anni erano costretti a versare settimanalmente il pizzo a esponenti del clan Sibillo. Operazione dei carabinieri

Napoli - racket alle pizzerie dei Tribunali : in cella quattro esattori del clan Sibillo : All'alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di quattro soggetti ritenuti ...

Racket pizzerie a Napoli - la tariffa : 7500 euro a negozio : Puntano ai simboli, ai locali storici, a quelli più conosciuti e gettonati dai napoletani e dai tanti turisti che si riversano nel centro storico. Puntano agli imprenditori dal...

Choc a Napoli - colpi di pistola contro Di Matteo : è il racket delle pizzerie : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria. Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo. Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso...

Commercio - cultura e turismo : nasce il patto antiracket a Napoli : La lotta alla camorra ed al racket è obiettivo primario di tutte le forze sane della città ed è sinonimo di sviluppo, di economia sana, di attrazione di investimenti e di capitali trasparenti, di un ...

Napoli - decapitato il clan Moccia : sette arresti - in cella i signori del racket : I carabinieri della compagnia di Casoria, su richiesta della Dda di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per sette soggetti ritenuti appartenenti al clan ...

Napoli - decapitato il clan Moccia : sette arresti - in cella i bombaroli del racket : I carabinieri della compagnia di Casoria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli arrestando sette ...

Emegenza racket - Napoli si mobilita : summit in Prefettura - in campo task force per la sicurezza : Si è tenuta oggi presso la Prefettura di Napoli una riunione del Comitato Metropolitano, co-presieduto dal Prefetto, Carmela Pagano, e dal Sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, per l'...

Napoli - Sorbillo riapre con la pizza antiracket ma è fuga di turisti dai B&B dei Decumani : Allo scoppio di una bomba, Napoli risponde con l'esplosione dell'entusiasmo per la riapertura: Sorbillo ha riaperto i battenti in una giornata piena di buoni sentimenti, applausi, entusiasmo,...

Napoli - Sorbillo in piazza dopo la bomba in pizzeria : 'È stato il racket' : Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei 'Verdi' che l'aspettano con ansia, sulla soglia ...

Napoli - Sorbillo in piazza dopo la bomba in pizzeria : «È stato il racket» : Il volto stanco, lo smartphone che vibra senza tregua. Gino Sorbillo raggiunge il Vomero nel pomeriggio per essere accolto nella sede di quartiere dei «Verdi» che l'aspettano con...

Napoli - è emergenza racket nel centro storico : proiettili e minacce al patron di Lanificio 25 : Una confessione inaspettata, che ha preso alla sprovvista tanti amici che in questi tre mesi lo hanno incontrato senza sapere nulla di quello che stava vivendo. Franco Rendano ha pubblicato sul suo ...

Racket a Napoli - ecco il tariffario : pagano anche le bancarelle : Più che un?onda è uno tsunami. Il Racket, soprattutto nelle zone del centro storico, è una marea nera, potente e inarrestabile alla quale nessuno può sottrarsi. Dal...