Motogp | Vinales si prende la pole in Qatar | dietro Dovizioso e Marquez | beffa Rossi e

Motogp Qatar - Vinales centra la prima pole dell'anno : Il ternano è apparso piuttosto infastidito dal comportamento del campione del mondo, che lo ha costretto a rallentare più volte a poi ad accontentarsi del 7° tempo. LA GRIGLIA DI PARTENZA IL ...

Motogp - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

Motomondiale : è di Vinales prima pole in Motogp. Disastro Rossi in Qatar : E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima pole position stagionale della Motogp. In Qatar, lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo ...

Motogp - Losail : Vinales in pole davanti a Dovizioso e Marquez. Male Rossi : La nuova stagione di Motogp è ormai alle porte e oggi si sono svolte le prime qualifiche stagionali a Losail, in Qatar. Le aspettative erano alte, con spettacolo, colpi di scena e colpi di coda. Ad ottenere la prima pole position stagionale è a sopresa lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, compagno di scuderia del disastroso Valentino Rossi, che ha fatto fermare il cronometro in 1'53''546. Secondo posto per il Ducatista Andrea Dovizioso, ...

Motogp - Risultato Qualifiche Losail 2019 : Maverick Vinales sbrana la pole position! 14° Valentino Rossi - Dovizioso in prima fila! : Le prime Qualifiche dell’anno nel Mondiale MotoGP 2019, quelle del Gran Premio del Qatar a Losail, forse non passeranno alla storia per la spettacolarità, ma per le sorprese che hanno regalato agli spettatori. Innanzitutto la pole position va a Maverick Vinales, la 18esima della sua carriera. Lo spagnolo spinge la sua Yamaha fino ad uno strepitoso 1:53.546 e rifila ben tredici posizioni di distacco al suo compagno di scuderia, Valentino ...

Griglia di partenza Motogp - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Vinales in pole - Dovizioso secondo - Valentino Rossi 14° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha ha piazzato il tempone e scatterà così al palo nella gara di domani appena davanti ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez: si preannuncia una gara particolarmente equilibrata e molto aperta per la vittoria. Grande delusione per Valentino Rossi che è soltanto 14esimo, il Dottore sarà chiamato a una grande rimonta in ...

Motogp – Vinales show in Qatar - qualifiche nel segno dello spagnolo : prima fila da brividi a Losail [TEMPI] : Maverick Vinales domina le qualifiche del Gp del Qatar: il pilota della Yamaha senza rivali a Losail, è lui il primo pole man del campionato mondale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che fin da subito però hanno escluso dai giochi Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, nonostante delle Fp1 da leader, ...

Motogp – Meregalli - l’errore nelle Fp2 nel box di Valentino Rossi e la prova di Vinales : l’analisi del team director Yamaha : L’analisi di Maio Meregalli al termine delle Fp3 del Gp del Qatar: le parole del team director Yamaha su Valentino Rossi e Maverick Vinales E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp del Qatar: i piloti sono scesi in pista per continuare il loro lavoro in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. In particolar modo, Valentino Rossi ha cercato di staccare il pass per la Q2, dopo la difficile giornata di ieri, senza ...

Motogp - Viñales in... soccorso di Marquez : 'il suo tempo record? L'ho aiutato io perchè è infortunato' : Avendo Marquez centrato il suo tempone sfruttando la scia di Viñales, lo spagnolo della Yamaha ha commentato l'accaduto con ironia Sensazioni positive per Maverick Viñales dopo la prima giornata di ...

Motogp - Viñales in… soccorso di Marquez : “il suo tempo record? L’ho aiutato io perchè è infortunato” : Avendo Marquez centrato il suo tempone sfruttando la scia di Viñales, lo spagnolo della Yamaha ha commentato l’accaduto con ironia Sensazioni positive per Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove libere in Qatar, lo spagnolo ha chiuso al secondo posto nelle FP2 dietro al solo Marquez, riuscito a strappare un super tempo sfruttando la scia proprio del pilota Yamaha. AFP/LaPresse Ottime le indicazioni raccolte da Viñales, ...

Motogp : in Qatar Marquez domina le libere davanti a Viñales - Rossi non si migliora : Strano ma vero, l'uomo del primo giorno in Qatar è Marc Marquez. Alla fine di due turni è lui a chiudere in testa in 1'53'380 davanti a Viñales, a 474 millesimi,, Miller, 528,, Petrucci, 673,, l'...

Maverick Vinales Motogp GP Qatar 2019 : “La M1 va bene in curva - ma in velocità perdiamo tanto rispetto ai rivali” : Maverick Vinales (Yamaha) ha chiuso il suo venerdì del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP con il secondo tempo assoluto, a poco meno di mezzo secondo da uno scatenato Marc Marquez. Per lo spagnolo il bicchiere è mezzo pieno, ma il lavoro deve essere ancora lungo per portare la M1 nelle migliori condizioni in vista della gara e del prosieguo della stagione. “Era davvero importante essere tra i primi 10 oggi – spiega al profilo ...

Motogp - Fp2 Qatar – Vinales va veloce - Marquez lo beffa : duello a tutto gas sul circuito di Losail [TEMPI] : Marc Marquez beffa Vinales e si va a prendere la prima posizione nelle Fp2: i tempi della seconda sessione di prove libere sul circuito di Losail Dopo i test invernali, classico antipasto che precede l’inizio di stagione, i piloti di MotoGp tornano ufficialmente in pista per le prime sessioni di prove libere in vista della gara d’esordio nel Motomondiale. Sfrecciano le moto sul circuito di Losail, con le Fp1 che hanno visto ...

Motogp – Il 2018 è solo un brutto ricordo - Vinales ricomincia da zero : “siamo sulla strada giusta” : Maverick Vinales più carico e motivato che mai: lo spagnolo della Yamaha ha ritrovato il sorriso e lo spirito giusto per ripartire da zero. Le sensazioni del pilota in conferenza stampa in Qatar L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...