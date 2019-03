L' ex moglie è scansafatiche | il giudice le nega l' assegno di divorzio

Divorzio - niente assegno se la moglie è pigra : il giudice donna nega i 1900 euro a una 'scansafatiche' : È una sentenza storica quella emessa da un giudice di Treviso in una causa di . Se l'ex moglie è una scansafatiche non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice ...

'Niente assegno di divorzio se la moglie è una scansafatiche' : Lei, 35enne di origini sudamericane, è invece laureata in economia e disoccupata. Si sono sposati nel 2007 e per alcuni anno hanno abitato all'estero prima di trasferirsi definitivamente in Veneto.

