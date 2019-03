Latte | assalto armato a cisterna nel Sassarese | incendiato il veicolo

Proteste per Latte - nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese : Proteste per latte, nuovo assalto armato ad autocisterna nel Sassarese Nonostante l’accordo raggiunto ieri sul prezzo che sarà di 74 centesimi al litro, continuano le mobilitazioni in Sardegna. L’attacco è stato compiuto da due uomini a volto coperto nel territorio di Torralba. È stato dato fuoco al mezzo senza sversare il ...

Protesta Latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Proteste per Latte - nuovo assalto armato a un'autocisterna nel Nuorese - : successo a Irgoli: un camion è stato fermato da due uomini a volto coperto, che hanno costretto l'autista a scendere e hanno incendiato il mezzo. Il blitz rischia di far saltare la trattativa, aperta ...

Proteste per Latte - nuovo assalto armato a un’autocisterna nel Nuorese : Proteste per latte, nuovo assalto armato a un’autocisterna nel Nuorese È successo a Irgoli: un camion è stato fermato da due uomini a volto coperto, che hanno costretto l’autista a scendere e hanno incendiato il mezzo. Il blitz rischia di far saltare la trattativa, aperta in prefettura a Sassari, con i pastori sardi sul prezzo del ...

Latte : assalto armato a autocisterna : ANSA, - NUORO, 6 MAR - Nuovo assalto ad un'autocisterna del Latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le ...

Incendiato un tir del Latte - assalto armato a Nuoro : Un altro assalto a un camion del latte . Stamani intorno alle 9 due banditi armati di fucile e con passamontagna hanno fermato un mezzo adibito a trasporto del latte della società Sarda Formaggi di ...

Latte - nuovo assalto armato autocisterna : 11.28 nuovo assalto ad un'autocisterna del Latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le prime informazioni il mezzo sarebbe stato fermato da due uomini armati e a volto coperto, che hanno costretto l'autista a scendere dall'autocisterna prima di appiccare il rogo. Sul fatto indagano i carabinieri. Questo ennesimo blitz,circa 10 in un mese, arriva nel ...

Proteste del Latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna - : Due uomini armati hanno fermato un mezzo a Nule, hanno legato l'autista a un albero e poi hanno appiccato le fiamme al tir. Salvini: "Delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori". D'accordo il ...

Latte : nuovo assalto armato a un'autocisterna - nel Sassarese. 'Criminali' : Non si placa la protesta dei pastori sardi , dopo il voto amministrativo. Nelle prime ore del mattino c'è stato un nuovo a un'autocisterna del Latte nel Sasarese. Due uomini armati hanno fermato un ...

Assalto armato ad un cisterna di Latte in Sardegna - Salvini : “Questi sono criminali non pastori” : Ancora problemi in Sardegna per la questione latte. Questa mattina, infatti, si è verificato un nuovo Assalto armato ad una cisterna, nel Sassarese. Due uomini armati hanno fermato un autotrasportatore a Nule e lo hanno legato a un albero. I due malviventi hanno poi dato fuoco al mezzo: entrambi erano armati di pistola e a volto coperto, e hanno poi fatto perdere le proprie tracce. L’Assalto è avvenuto in una stradina di campagna sulla ...

Sardegna : assalto armato contro cisterna Latte tra Nule e Bitti - bruciato l'automezzo : Non si ferma ne sembra diminuire lo stato di tensione in Sardegna, dove da diversi giorni tiene banco la vertenza sul prezzo del latte, che ancora non ha trovato una soluzione condivisa. Un altro assalto armato ad un mezzo per il trasporto del latte destinato al caseificio F.lli Pinna di Thiesi è avvenuto oggi tra Nule e Bitti, dove due uomini incappucciati, hanno fermato l'automezzo e dopo aver legato il conducente ad un albero, hanno dato alle ...

Latte - assalto a un'autocisterna nel Sassarese - Il prefetto : 'Tolleranza zero' : Ancora proteste violente in Sardegna per la questione Latte . Un camion cisterna è stato fermato e incendiato nel Sassarese. Due uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule ...