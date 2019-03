Inter | scelte obbligare per Spalletti contro la Spal

Inter Spal formazioni probabili - le scelte di Spalletti e Semplici : Inter Spal formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 27^ giornata del campionato tra oggi e lunedì 11 marzo. Domenica alle 15 scenderanno in campo Inter e Spal: la sfida di San Siro sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) […] L'articolo Inter Spal formazioni probabili, le scelte di Spalletti e Semplici è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Francoforte-Inter - le ufficiali : scelte obbligate per Spalletti : Francoforte-Inter, le ufficiali: scelte obbligate per SpallettiPassa dall’inferno della Commerzbank-Arena il cammino europeo dell’Inter di Luciano Spalletti.Con un elenco disponibili nuovamente ridotto all’osso, visto anche l’infortunio della penultima ora che ha fermato Radja Nainggolan, la squadra nerazzurra si appresta ad affrontare,nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, il lanciatissimo ...

Eintracht Francoforte-Inter formazioni - le scelte di Hütter e Spalletti : Eintracht Francoforte Inter formazioni – Torna l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021, con gli incontri validi per l’andata degli ottavi di finale. Due le squadre italiane ancora in corsa, Inter e Napoli, con i nerazzurri che a Francoforte, in Germania, saranno ospiti dell’Eintracht (ore 18.55). “L’Eintracht sta giocando un calcio importante, […] L'articolo Eintracht Francoforte-Inter formazioni, le ...

Pd - dagli assetti Interni alle liste per le Europee fino alle scelte sulle autonomie regionali : i primi nodi di Zingaretti : Gli assetti interni al partito, a cominciare da una possibile segreteria unitaria, le liste per le elezioni Europee, l’atteggiamento da tenere in Parlamento sull’autonomia differenziata delle Regioni. Sono questi i primi nodi che il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dovrà sciogliere non appena prenderà ufficialmente le redini del partito, forte della legittimazione arrivata dalla grande partecipazione alle primarie dem che ...

Così ha inceppato l'Inter. Scelte sbagliate - poco gioco : il processo a Luciano Spalletti : Al termine del girone d' andata, l' Inter contava ben 7 punti di vantaggio sulla Lazio (quarta), 8 sul Milan (quinto) e 9 sulla Roma (sesta). A metà stagione aveva ritagliato il massimo vantaggio stagionale su tutte le dirette avversarie. Quando si è accorta di essere in una posizione invidiabile, s

Cagliari Inter formazioni probabili - le scelte di Maran e Spalletti : Cagliari Inter formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 26^ giornata del campionato tra oggi e domenica 3 marzo. Si parte con Cagliari-Inter, che andrà in scena stasera alle 20.30 alla Sardegna Arena. I nerazzurri, dopo il pareggio con polemiche con la Fiorentina, vogliono ripartire per tenere a distanza le rivali […] L'articolo Cagliari Inter formazioni probabili, le scelte di Maran e Spalletti è stato realizzato ...

Cagliari Inter formazioni probabili - le scelte di Maran e Spalletti : Cagliari Inter formazioni – La sfida tra Cagliari e Inter in programma domani sera, venerdì 1 marzo, alle ore 20.30, sarà l’anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri cercheranno la vittoria per provare a mantenere il terzo posto, mentre i sardi vogliono tenersi lontani dalla zona retrocessione. Inter, sbloccati i pagamenti […] L'articolo Cagliari Inter formazioni probabili, le scelte di Maran e Spalletti è ...

Intervistare un robot : Sophia parla di clima e scelte etiche : Doveva essere una piattaforma di ricerca, una sorta di architettura all'interno della quale sviluppare reali applicazioni di intelligenza artificiale. Ma alla Hanson robotics Sophia è diventata a mano a mano qualcosa di più e oggi è un'umanoide in grado di interagire, conversare, avere espressioni facciali. Una creatura così avanzata da essere diventata testimonial del dialogo tra umani e robot in sedi come le tv americane, ma anche le Nazioni ...

Inter Sampdoria formazioni probabili - le scelte di Spalletti e Giampaolo : Inter Sampdoria formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Nella gara di domenica alle 18, a San Siro andrà in scena la sfida tra l’Inter e la Sampdoria. Tra i nerazzurri, alle prese con il caso Icardi, confermato Lautaro Martinez al […] L'articolo Inter Sampdoria formazioni probabili, le scelte di Spalletti e Giampaolo è stato realizzato da Calcio e ...

