Il display del Samsung Galaxy S10+ non ha un problema di flickering

Ecco gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza : Il foro nel display dei Samsung Galaxy S10 è una caratteristica che può essere sfruttata per rendere l'aspetto complessivo del device più accattivante L'articolo Ecco gli sfondi per rendere il foro nel display del Samsung Galaxy S10 un punto di forza proviene da TuttoAndroid.

Il primo grande difetto del Samsung Galaxy Fold : piega in evidenza sul display - pronta la sostituzione? : Prime vere ombre per il Samsung Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non sarebbe perfetto e mostrerebbe una bella piega in evidenza dopo un determinato uso: in particolar modo, dopo circa 10.000 tra chiusure e aperture del device, il display del telefono apparirebbe segnato e pure irrimediabilmente. La notizia che riguarda il grave problema non è ufficiale ma ufficiosa e trapelata anche attraverso il sito BGR. Qualcuno potrebbe pensare che ...

Il sensore di impronte nel display degli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE è super preciso secondo i test del produttore : Xiaomi ha annunciato i risultati dei test del sensore di impronte digitali integrato nello schermo degli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il sensore di impronte nel display degli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE è super preciso secondo i test del produttore proviene da TuttoAndroid.

OPFPControl consente di personalizzare l’icona e il colore dello scanner di impronte digitali in-display di OnePlus 6T : Lo scanner per impronte digitali in-display su OnePlus 6T potrebbe non essere veloce come quello su OnePlus 6, ma il supporto della comunità degli sviluppatori per OxygenOS hanno aggiunto diverse opzioni di personalizzazione per lo scanner di impronte digitali in-display di OnePlus 6T. L'articolo OPFPControl consente di personalizzare l’icona e il colore dello scanner di impronte digitali in-display di OnePlus 6T proviene da TuttoAndroid.

Nokia porterà gli schermi Puredisplay su tutti gli smartphone della prossima generazione : HMD Global ha esteso la collaborazione con Pixelworks e porterà la tecnologia PureDisplay sugli smartphone Nokia di prossima generazione. L'articolo Nokia porterà gli schermi PureDisplay su tutti gli smartphone della prossima generazione proviene da TuttoAndroid.

OPPO vuole coprire il foro nel display con l’icona della fotocamera : OPPO ha brevettato una propria interpretazione del display con il foro che prevede l'integrazione della fotocamera all'interno dell'icona dell'app. L'articolo OPPO vuole coprire il foro nel display con l’icona della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Per un modding che si “accorga” del lettore in-display di OnePlus 6T bisogna attendere i tempi dell’azienda : Tra le novità vantate da OnePlus 6T sul predecessore c'è l'affascinante lettore di impronte digitali integrato al di sotto del display L'articolo Per un modding che si “accorga” del lettore in-display di OnePlus 6T bisogna attendere i tempi dell’azienda proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli su sensore per le impronte nel display - apertura della fotocamera con un gesto e risultati benchmark di Samsung Galaxy S10 : Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S10 si confermano tra i più attesi del 2019 e nelle scorse ore sono apparse in Rete nuove informazioni L'articolo Nuovi dettagli su sensore per le impronte nel display, apertura della fotocamera con un gesto e risultati benchmark di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Apple : batteria e display saranno il punto forte del prossimo iPhone : Le indiscrezioni dalla Cina sui melafonini attesi in autunno, dalla batteria più potente al potenziamento del riconoscimento facciale

Samsung Galaxy A60 con foro sul display/ Possibile debutto ad aprile : versione 'lite' del modello A8s : Samsung Galaxy A60 con foro sul display: Possibile debutto ad aprile, lo smartphone sarà una versione 'lite' del modello A8s

Ritorna la macchia gialla per il display dell’Asus ZenFone 3 : situazione a gennaio 2019 : Si torna a parlare in questi giorni della questione inerente l'Asus ZenFone 3, almeno per quanto concerne un argomento delicato come quello dell'apparizione della macchia gialla in prossimità del bordo laterale. All'interno del display. Gli utenti più attenti probabilmente ricorderanno che avevo già trattato l'argomento poco meno di cinque mesi fa su OptiMagazine, quando giunsero le prime segnalazioni da parte degli utenti italiani. Oggi 17 ...

Anche The Verge conferma : Microsoft si prepara alla rivoluzione del doppio display : Ormai sembra quasi certa l’intenzione del Colosso di Redmond di creare un nuovo form-factor basato sul concetto di doppio display pieghevole. The Verge, la testata giornalistica più famosa al mondo per quanto riguarda la tecnologia, conferma tutte le indiscrezioni… Il leaker e giornalista Tom Warren, in un suo articolo pubblicato ieri, ha infatti affermato di aver saputo da fonti interne molto attendibili che Microsoft ha in ...

Dell brevetta un 2-in-1 con due display magnetici staccabili : Mentre il segmento degli smartphone sembra essere saturo e aver raggiunto il suo massimo grado di innovazione con Apple che, proprio in questi ultimissimi giorni, ha registrato un ribasso Delle vendite di iPhone in confronto alle aspettative, quello PC nonostante sia più vecchio continua a sorprendere. Sappiamo che quest’anno è in arrivo il nuovo form-factor dei PC a doppio display con Asus che ha già mostrato pubblicamente il suo Project ...

