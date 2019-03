Assistente vocale Smart Home : i migliori da comprare : Passa il tempo e la tecnologia è sempre più avanzata e diventa sempre più parte della nostra vita quotidiana: non è questo il significato di Domotica? Quella branca della tecnologia sviluppata per rendere la nostra leggi di più...

Microsoft - Cortana si arrende : l’Assistente vocale cede il passo a Google e Alexa : Ha combattuto strenuamente per anni contro Alexa e l’Assistente Google, ma da oggi Cortana — l’assistente digitale made in Microsoft presente su tutti i dispositivi Windows 10 ma disponibile anche su smartphone — si ritirerà dalla competizione e inizierà anzi a collaborare proficuamente con le due alternative proposte da Google e Amazon. Lo ha annunciato nientemeno che il numero uno di Microsoft, Satya Nadella, in un incontro con la ...